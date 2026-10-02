Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng: Đầu tư và xây dựng tạo đà cho tăng trưởng hai con số

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì phiên họp. Ảnh: Viết Thành

Tham dự phiên họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Dương Đức Tuấn, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Lưu, Đỗ Anh Tuấn. Tham dự có các Phó Chủ tịch UBND thành phố: Trương Việt Dũng, Bùi Duy Cường, Vũ Thu Hà; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Thị Thanh Mai; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Phạm Anh Tuấn cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan.

Quý III-2026, GRDP của Hà Nội ước tăng 10,02%

Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Nguyễn Ngọc Tú phát biểu. Ảnh: Viết Thành

Tại phiên họp, Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Nguyễn Ngọc Tú trình bày báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý III, 9 tháng năm 2026; kết quả thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm các tháng cuối năm 2026.

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý III, 9 tháng năm 2026, GRDP quý III ước tăng 10,02%, cao hơn đáng kể mức tăng 8,2% của quý III-2025 và là mức tăng cao nhất trong các quý năm 2026. Tính chung 9 tháng, GRDP tăng 8,85%, cao hơn mức tăng 7,92% cùng kỳ năm 2025.

Các đại biểu tham dự phiên họp tập thể UBND thành phố tháng 10: Ảnh: Viết Thành

Trong đó, khu vực dịch vụ tăng 9,14%; công nghiệp - xây dựng tăng 8,8%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 8,28%. Riêng ngành Xây dựng tăng 10,89%, trở thành một trong những ngành có tốc độ tăng trưởng cao.

Quy mô GRDP 9 tháng theo giá hiện hành đạt khoảng 1.294,9 nghìn tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng dịch vụ, với khu vực dịch vụ chiếm 67,64%; công nghiệp - xây dựng chiếm 20,60%; nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 1,91%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 9,85%.

Bên cạnh kết quả đạt được, báo cáo cho thấy tăng trưởng 9 tháng vẫn thấp hơn kịch bản Chỉ thị 17/CT-UBND. GRDP 9 tháng tăng 8,85%, thấp hơn 0,88 điểm phần trăm so với kịch bản 9,73%; GRDP quý III tăng 10,02%, thấp hơn 2,52 điểm phần trăm so với kịch bản 12,54%. Trong 20 ngành kinh tế cấp I, có 5 ngành đạt hoặc vượt kịch bản, trong khi 15 ngành chưa đạt, trong đó có những ngành có quy mô và tác động lớn đến tăng trưởng.

Để phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm đạt hai con số, thành phố xác định phải rà soát phần tăng trưởng còn thiếu, xác định rõ giá trị tăng thêm cần tạo ra trong quý IV và phân rã kịch bản theo 3 phương án cao, trung bình, thấp đến từng sở, ban, ngành, xã, phường.

Tại phiên họp, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương của thành phố đã trao đổi làm rõ các nội dung liên quan, đặc biệt là các giải pháp để phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm đạt “hai con số”.

Phải rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả trong từng tháng

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Lưu phát biểu. Ảnh: Viết Thành

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Lưu đề nghị từ nay đến cuối năm phải xây dựng quy trình, kế hoạch công việc thật rõ cho từng tháng; đồng thời phải kiểm điểm kết quả thực hiện, đối chiếu với các kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy tại các cuộc họp để bảo đảm nhiệm vụ được thực hiện đến cùng.

Đặc biệt, trong 3 tháng cuối năm, nhất là tháng 10 và tháng 11, cần cụ thể hóa các mục tiêu tăng trưởng thành những nhiệm vụ, sản phẩm và kết quả có thể kiểm đếm được. Các cơ quan phải xác định rõ tháng 10 cần hoàn thành những nội dung gì, tạo ra kết quả tăng trưởng như thế nào; từ đó có cơ sở để đánh giá tác động đến tăng trưởng chung của thành phố.

Về đầu tư, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Lưu đề nghị rà soát việc triển khai các nội dung đã được thành phố ký kết, giao nhiệm vụ; tránh tình trạng tổ chức rất lớn, công bố nhiều nhưng sau đó chậm triển khai. Các nội dung đã thống nhất phải được chuyển hóa thành công việc cụ thể, tạo ra kết quả thực tế và đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng.

Liên quan đến tài chính, ngân sách, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Lưu đề nghị các đơn vị chủ động rà soát, điều hòa nguồn lực. Theo đó, có đơn vị còn nguồn nhưng chưa sử dụng hết, trong khi một số đơn vị khác đang thiếu nguồn để triển khai nhiệm vụ. Cần nghiên cứu cơ chế điều hòa, hỗ trợ nguồn lực, trong đó nguồn thu của thành phố có thể được xem xét để ứng cho các nhiệm vụ đang cần vốn, bảo đảm tiến độ đầu tư.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng phát biểu. Ảnh: Viết Thành

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng cho rằng, hiện nay thành phố có nhiều chỉ tiêu cần theo dõi như giải ngân, giải phóng mặt bằng, thu ngân sách, số dự án mới, số lượng doanh nghiệp... Tuy nhiên, nếu chỉ theo dõi từng chỉ tiêu riêng lẻ thì chưa tạo được sự liên kết trong điều hành. Vì vậy, đề nghị Sở Tài chính sớm thống kê, tham mưu UBND thành phố xây dựng “bản điều hành tăng trưởng”, lựa chọn khoảng 20-30 chỉ tiêu, nhiệm vụ chính để các Phó Chủ tịch UBND thành phố trực tiếp điều hành.

Theo đồng chí Trương Việt Dũng, các chỉ tiêu trong từng lĩnh vực cần được kết nối, bảo đảm lĩnh vực này tạo điều kiện và tác động đến lĩnh vực khác; qua đó kịp thời điều chỉnh khi một chỉ tiêu không đạt tiến độ, tránh tình trạng mỗi ngành theo dõi một hệ thống chỉ tiêu riêng nhưng chưa tạo thành một chỉnh thể trong điều hành tăng trưởng.

Đồng chí Trương Việt Dũng cũng đề nghị các đơn vị phải kiên quyết kiểm điểm kết quả thực hiện, nội dung nào làm tốt tiếp tục phát huy, nội dung nào chưa đạt phải xác định rõ nguyên nhân và có giải pháp khắc phục. Đối với những đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp, đồng chí đề nghị kiểm điểm nghiêm túc; những đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ theo yêu cầu phải làm rõ trách nhiệm và có biện pháp xử lý theo chỉ đạo của thành phố.

Về các động lực tăng trưởng mới, đồng chí Trương Việt Dũng đề nghị các đơn vị tập trung nghiên cứu, triển khai những nội dung có khả năng tạo giá trị gia tăng và tác động trực tiếp đến tăng trưởng. Đối với kinh tế số, đồng chí cho rằng cần tiếp tục khai thác dư địa tăng trưởng. Theo báo cáo, quy mô kinh tế số hiện khoảng 650 triệu và nếu triển khai tốt các nhiệm vụ liên quan, có thể tạo thêm tăng trưởng.

Về giải phóng mặt bằng, đồng chí Trương Việt Dũng đánh giá thời gian qua, công tác này đã được tập trung thực hiện quyết liệt. Trong thời gian tới, cần tiếp tục tập trung cho các dự án, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng để sớm bàn giao cho nhà đầu tư, nhà thầu triển khai thi công, qua đó tạo khối lượng và giá trị thực tế cho nền kinh tế.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Anh Tuấn phát biểu. Ảnh: Viết Thành

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Anh Tuấn cho biết, Chính phủ đang có chủ trương tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến kết luận thanh tra, qua đó tạo điều kiện thúc đẩy tăng trưởng. Hà Nội hiện có hơn 800 kết luận thanh tra, đã giải quyết được hơn 50%, còn hơn 400 kết luận chưa được thực hiện, trong đó có những nội dung vướng mắc do quy định pháp luật.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Anh Tuấn, việc tháo gỡ các vướng mắc trong thực hiện kết luận thanh tra sẽ góp phần giải phóng nguồn lực, tạo điều kiện triển khai các dự án đầu tư, xử lý những vấn đề liên quan đến nguồn lực đất đai và các nội dung khác, qua đó đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng của thành phố.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà cho biết, trên cơ sở kết quả thực hiện 9 tháng và yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong năm, thành phố tập trung vào hai nhóm công việc lớn, liên quan đến nhiều sở, ngành.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà phát biểu. Ảnh: Viết Thành

Đối với phát triển công nghiệp văn hóa, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà cho biết, sau khi điều chỉnh cách tiếp cận và phương thức triển khai, các hoạt động được tập trung vào thời điểm quý III và cao điểm quý IV theo kế hoạch. Đây là những thời điểm thành phố tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh của Thủ đô.

Qua rà soát, còn nhiều nội dung trong phát triển công nghiệp văn hóa chưa được khai thác đầy đủ. Trong đó, một số lĩnh vực mới như trò chơi điện tử, kinh tế đêm đang được nghiên cứu. Thành phố đã làm việc với các hiệp hội, Sở Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị liên quan để nghiên cứu cách tiếp cận mới, nhất là về cơ chế, chính sách nhằm thu hút nguồn lực.

Đối với công nghiệp văn hóa, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà đề nghị thay đổi cách tiếp cận, từ việc tổ chức các sự kiện đơn thuần để thu hút người dân trong một thời điểm sang hình thành các sản phẩm văn hóa có khả năng thu hút khách trong thời gian dài, tạo nguồn thu ổn định. Các cơ quan chuyên môn cần điều chỉnh phương thức triển khai, gắn với các chỉ tiêu đo lường cụ thể và mục tiêu tăng trưởng của công nghiệp văn hóa.

Đối với lĩnh vực du lịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà cho biết, trên cơ sở điều chỉnh về một đầu mối, thành phố đã làm việc với các doanh nghiệp trong lĩnh vực vận tải, lữ hành và các lĩnh vực liên quan. Qua đó cho thấy cần thay đổi cách tiếp cận, chủ động mời gọi doanh nghiệp hợp tác để tháo gỡ khó khăn.

Tập trung đầu tư, xây dựng và dự án ngoài ngân sách

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu chỉ đạo tại phiên họp. Ảnh: Viết Thành

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng đánh giá, tình hình kinh tế - xã hội của Thủ đô đang có xu hướng tích cực hơn qua từng quý. Tuy nhiên, mục tiêu tăng trưởng hai con số năm 2026 vẫn cần sự quyết tâm, nỗ lực cao hơn trong quý IV, nhất là tập trung khai thác các dư địa lớn về đầu tư, xây dựng và các dự án ngoài ngân sách.

Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng cho biết, các ý kiến phát biểu tại phiên họp đã tập trung vào những vấn đề trọng yếu theo gợi ý của lãnh đạo thành phố. Trên cơ sở đó, Văn phòng UBND thành phố đã chuẩn bị dự thảo kết luận; đề nghị các đồng chí lãnh đạo thành phố tiếp tục xem xét để hoàn thiện, làm cơ sở chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ trong thời gian còn lại của năm 2026.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng, tăng trưởng kinh tế của Hà Nội đang có xu hướng tốt dần lên. Đáng chú ý, quý III là quý có mức tăng trưởng cao, cho thấy những nỗ lực của cả hệ thống chính trị và những tác động tích cực từ các cơ chế, chính sách mới.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, kết quả tăng trưởng hiện nay chưa bảo đảm chắc chắn cho mục tiêu tăng trưởng hai con số cả năm. Vì vậy, thành phố không được chủ quan, cần tiếp tục nỗ lực trong quý IV và quyết tâm cao hơn để đạt mục tiêu đề ra.

Đối với việc triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù của Luật Thủ đô năm 2026, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng cho rằng cần đánh giá thực chất hiệu quả sau thời gian triển khai. Một cơ chế, chính sách chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi giúp dự án triển khai nhanh hơn, huy động được nhiều nguồn lực hơn và giảm thời gian, thủ tục cho người dân, doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND thành phố dẫn chứng, với một số dự án lớn, cơ chế mới đã cho thấy hiệu quả rõ rệt. Tuy nhiên, cần tiếp tục đánh giá xem các cơ chế, chính sách của Luật Thủ đô và các nghị quyết của HĐND thành phố đã thực sự đi vào các dự án quy mô nhỏ, hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống thường ngày của người dân hay chưa.

“Luật Thủ đô phải thực sự đi sớm hơn, hiệu quả hơn, có tác động đến tất cả mọi người”, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, đồng thời đề nghị tiếp tục nghiên cứu, đánh giá việc thực thi các cơ chế, chính sách đặc thù của Thủ đô.

Về mục tiêu tăng trưởng những tháng cuối năm, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng xác định dư địa lớn nhất của thành phố là lĩnh vực đầu tư và xây dựng. Thời gian qua, thành phố đã tập trung chuẩn bị đầu tư, thực hiện phân cấp; trong những tháng cuối năm cần tập trung giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh triển khai các dự án để tạo động lực tăng trưởng.

Theo Chủ tịch UBND thành phố, giải phóng mặt bằng mặc dù chưa trực tiếp được tính vào tăng trưởng nhưng khi người dân nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, nguồn lực này sẽ được đưa trở lại nền kinh tế. Vì vậy, cần có phương pháp thống kê phù hợp để phản ánh đầy đủ tác động của hoạt động này. Cùng với đó, giải ngân đầu tư công phải đi vào giá trị vật chất, nguyên vật liệu và khối lượng xây dựng thực tế. Đây là động lực quan trọng phục vụ tăng trưởng trong quý IV.

Đối với đầu tư ngoài ngân sách, Chủ tịch UBND thành phố cho biết thành phố đang có nguồn lực rất lớn từ các dự án nhà ở xã hội, nhà ở thương mại và các dự án đã chuẩn bị đầu tư. Nếu được triển khai đúng tiến độ, đây sẽ là động lực quan trọng đối với tăng trưởng ngành xây dựng.

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các sở, ngành bám sát Chỉ thị 17/CT-UBND, rà soát cụ thể các chỉ tiêu tăng trưởng của từng ngành. Những ngành đã đạt yêu cầu tiếp tục duy trì; những ngành chưa đạt phải tăng cường các giải pháp, bổ sung chỉ tiêu và nhiệm vụ cho những tháng còn lại.

Đồng thời, đề nghị cơ quan thống kê phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, cập nhật các con số cụ thể, bảo đảm làm cơ sở giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của từng ngành, từng địa phương.

Chủ tịch UBND thành phố đặc biệt lưu ý yêu cầu tính đúng, tính đủ, tính chính xác các yếu tố đóng góp vào tăng trưởng. Hiện nay một số báo cáo mới phản ánh tổng mức đầu tư, trong khi tổng mức đầu tư chưa đồng nghĩa với giá trị tăng trưởng thực tế. Giá trị đầu tư phải được tính toán chi tiết trên cơ sở khối lượng, tài sản, vật chất thực sự đi vào nền kinh tế.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu chỉ đạo tại phiên họp. Ảnh: Viết Thành

Do đó, trong quý IV, nhất là tại cấp xã, phường, cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan thống kê để tính toán ngay từ đầu tháng, bảo đảm phản ánh đầy đủ giá trị đóng góp vào tăng trưởng, tránh tình trạng số liệu báo cáo của các ngành, địa phương thấp hơn số liệu thống kê thực tế.

Đối với các dự án đầu tư ngoài ngân sách, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng nhấn mạnh đây là một trong những trọng tâm được Trung ương và thành phố quan tâm. Thành phố đã rà soát 341 dự án, trong đó gần 50 dự án đã được tháo gỡ, hoàn thiện các thủ tục cơ bản để tiếp tục triển khai. Khoảng 150 dự án đang được tiếp tục rà soát, tháo gỡ vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các đơn vị tiếp tục tập trung thực hiện chỉ đạo của thành phố. Đến hết tháng 10, những dự án không hoàn thiện các thủ tục theo yêu cầu sẽ được xem xét thu hồi. Qua đó thể hiện sự quyết liệt của thành phố trong xử lý các dự án chậm triển khai, đồng thời tạo điều kiện để các dự án đủ điều kiện sớm trở lại triển khai thực tế, huy động nguồn lực cho phát triển.

Đối với các động lực tăng trưởng khác, nhất là lĩnh vực bán buôn, bán lẻ và các ngành thuộc lĩnh vực công thương, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị tiếp tục rà soát dư địa, xác định rõ những nhiệm vụ, giải pháp có khả năng tạo thêm giá trị trong những tháng cuối năm.

Đối với lĩnh vực văn hóa, du lịch, Chủ tịch UBND thành phố cho rằng đây là mùa cao điểm, cần tiếp tục phát huy các sự kiện, lễ hội văn hóa quốc tế để thu hút khách trong nước và quốc tế, qua đó thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa và du lịch.

Đối với nhà ở xã hội, Chủ tịch UBND thành phố cho biết, thành phố kỳ vọng lớn vào nhóm dự án này, song số lượng dự án tiếp cận được nguồn vốn ngân hàng còn thấp, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ. Thành phố sẽ kiến nghị Thủ tướng các giải pháp tháo gỡ, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn triển khai dự án.

Chủ tịch UBND thành phố cũng nhấn mạnh nhiệm vụ đẩy nhanh triển khai 5 tuyến đường sắt đô thị. Quy hoạch hướng tuyến cơ bản đã hoàn tất, vấn đề còn lại là cơ chế huy động vốn, hợp đồng và ứng vốn để nhà thầu triển khai. Thành phố sẽ đặc biệt quan tâm công tác giải phóng mặt bằng tại các xã, phường có tuyến đường sắt đô thị đi qua.