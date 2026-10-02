Tập đoàn sản xuất đồ thể thao Nike đẩy mạnh quá trình tái cơ cấu

Hãng vừa công bố những thay đổi trong mô hình hoạt động, bao gồm việc cắt giảm nhân sự và chuyển đổi cơ cấu từ 4 khu vực địa lý xuống còn 3 là châu Mỹ, châu Á - Thái Bình Dương và Trung Quốc Đại lục cùng với EMEA (châu Âu, Trung Đông và châu Phi). Nike cho biết, hiện chưa xác định được số lượng vị trí sẽ bị cắt giảm trong đợt tái cơ cấu này. Quá trình thông báo cho nhân viên sẽ bắt đầu vào năm 2027.

Biểu tượng của thương hiệu Nike. Ảnh: TTXVN

Chương trình này tiếp nối các đợt cắt giảm nhân sự trước đó (bao gồm cả đợt đã được công bố hồi đầu năm nay) và dự kiến sẽ giúp tiết kiệm khoảng 2,5 tỷ USD cho đến hết tài khoá 2031 (bắt đầu từ ngày 1/6/2031), trong đó phần lớn khoản tiết kiệm này sẽ tập trung trong các tài khoá 2029 và 2030.

Doanh thu của Nike đã giảm khoảng 4% xuống 11,21 tỷ USD trong quý đầu tiên của tài khoá 2027, thấp hơn mức dự báo trung bình 11,32 tỷ USD của các nhà phân tích. Riêng tại Trung Quốc, doanh thu của hãng giảm 26% trong quý này. Hãng dự kiến doanh thu sẽ giảm gần 10% (trong khoảng 7-9%) trong cả tài khoá. Dự báo ảm đạm này cho thấy những thách thức của hãng có thể sẽ kéo dài ít nhất thêm vài quý, làm gia tăng lo ngại của nhà đầu tư về tốc độ phục hồi dưới thời Giám đốc điều hành (CEO) Elliott Hill. Cổ phiếu của hãng đã giảm 8,5% trong phiên giao dịch ngoài giờ ngày 1/10.

Nike đã nỗ lực vực dậy tăng trưởng trong hai năm đầu nhiệm kỳ của ông Hill (từ tháng 10/2024 đến tháng 10/2026), khi tập trung trở lại vào các môn thể thao chủ chốt như chạy bộ và khôi phục quan hệ với các nhà bán lẻ. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng phần lớn vấn đề của hãng bắt nguồn từ việc thiếu các sản phẩm mới hấp dẫn, đưa đến việc buộc phải tung ra nhiều chương trình khuyến mãi và giảm giá.

Ông Hill cho rằng mảng kinh doanh sản phẩm hiệu năng cao của Nike vẫn chưa đủ lớn để bù đắp áp lực mà hãng đang gặp phải ở mảng trang phục thể thao Nike, thương hiệu Jordan và khu vực Trung Quốc Đại lục. Ông cho hay việc vực dậy các mảng kinh doanh đang suy yếu này sẽ cần thời gian, đồng thời đề cập đến quyết định chủ động cắt giảm số lượng các đợt ra mắt dòng sản phẩm Jordan Retro.

Trung Quốc, thị trường vốn là động lực mang lại lợi nhuận cho Nike, đã bộc lộ sự suy yếu rõ rệt trong những quý gần đây khi các đối thủ quốc tế và các nhà sản xuất đồ thể thao nội địa ngày càng gia tăng sức ảnh hưởng. Doanh số bán tại Trung Quốc đã sụt giảm trong 9 quý liên tiếp, với tốc độ suy giảm ngày càng nhanh trong kỳ báo cáo vừa qua. Trung Quốc đóng góp khoảng 15% vào tổng doanh thu hàng năm của Nike và là thị trường lớn thứ ba của hãng, chỉ sau Bắc Mỹ và EMEA.