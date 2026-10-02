Giá nông sản hôm nay 2/10/2026: Giá cà phê 'rung lắc mạnh', nguồn Brazil ồ ạt tăng; Tính toán mới của công nghiệp cà phê Italy trước áp lực nguồn cung

Giá cà phê hôm nay 2/10/2026

Giá cà phê thế giới quay đầu giảm trên cả sàn London và New York.

Giá cà phê trên hai sàn giao dịch quốc tế xuất hiện sự phân hóa và lực cản điều chỉnh ở các kỳ hạn giao xa. Giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 11/2026 nhích nhẹ nhưng ở kỳ hạn giao hàng từ đầu năm 2027 lại quay đầu giảm.

Giá cà phê arabica quay đầu giảm mạnh ở tất cả các kỳ giao hàng, giao dịch khá ảm đạm khi thị trường chịu áp lực bán tháo tương đối rõ nét.

Như vậy, trên các sàn kỳ hạn, nhà đầu tư có xu hướng chốt lời ngắn hạn sau chuỗi ngày tăng nóng, kết hợp với các dự báo tích cực về thời tiết tại Brazil giúp triển vọng vụ mùa mới cải thiện, tạo áp lực đè nặng lên cả giá cà phê arabica và robusta kỳ hạn giao hàng xa.

Về nguồn cung, theo I & M Smith, Hiệp hội Các nhà xuất khẩu cà phê Brazil (Cecafé) cho biết, số liệu sơ bộ tính đến ngày 28/9, xuất khẩu cà phê của Brazil trong tháng 9 đã đạt 3,59 triệu bao, với sản lượng xuất khẩu bình quân khoảng 198.000 bao/ngày. Với tốc độ này, xuất khẩu cà phê của Brazil trong tháng 9 có thể vượt mức kỷ lục 4,05 triệu bao được ghi nhận trong niên vụ 2024-2025. Tính lũy kế trong hai tháng đầu niên vụ cà phê 2026-2027, Brazil đã xuất khẩu 6,50 triệu bao cà phê nhân, tăng 21,20% so với cùng kỳ niên vụ trước. Trong đó, xuất khẩu cà phê arabica đạt 4,69 triệu bao, tăng 9,79%, trong khi cà phê Conilon robusta đạt 1,80 triệu bao, tăng mạnh 66,46% so với cùng kỳ năm trước.

Yếu tố thời tiết đang ngày càng quan trọng đối với thị trường cà phê, khi sự chú ý chuyển sang niên vụ mới 2026-2027 (kéo dài từ tháng 10/2026 đến tháng 9/2027), tại các khu vực sản xuất cà phê arabica chế biến ướt chất lượng cao chủ chốt gồm Colombia, Trung Mỹ, Mexico, cũng như Việt Nam – nước sản xuất và xuất khẩu robusta lớn nhất thế giới. Xu hướng El Niño mạnh lên đang được theo dõi, đặc biệt trong những tháng cuối năm 2026 và đầu năm 2027.

Ở phía cầu, các thị trường tiêu thụ cà phê hàng đầu được dự báo duy trì mức tiêu thụ ổn định hoặc ít biến động, với tổng nhu cầu khoảng 92 triệu bao/năm. Các khu vực tiêu thụ và nhập khẩu cà phê lớn ở Bắc bán cầu như Mỹ, Canada, châu Âu và Nhật Bản đang bước vào mùa rang cà phê truyền thống trong mùa Đông. Lượng tồn kho cà phê trong tay người tiêu dùng vẫn ở mức thấp, dù trong những tuần gần đây đã có thêm một số lượng cà phê được đăng ký vào các kho dự trữ được chứng nhận.

Theo giới phân tích, thị trường thế giới dự kiến sẽ tiếp tục trải qua các phiên rung lắc và giằng co mạnh quanh ngưỡng kỹ thuật quan trọng của từng kỳ hạn, đòi hỏi doanh nghiệp và người trồng cần theo dõi sát sao diễn biến tỷ giá cũng như dòng vốn của các quỹ đầu tư để có chiến lược giao dịch phù hợp.

Yếu tố sẽ có tác động lớn lên thị trường tiêu thụ về lâu dài là Quy định chống phá rừng của Liên minh châu Âu (EUDR). EU sẽ sớm áp dụng EUDR, tạo ra sự thay đổi mang tính cơ cấu đối với các yêu cầu về nguồn cung cà phê vào thị trường EU. Mặc dù các biện pháp đơn giản hóa mà EU công bố hồi đầu năm đã phần nào giảm áp lực đối với thị trường, các yêu cầu tuân thủ vẫn rất đáng kể, đặc biệt liên quan đến khả năng truy xuất nguồn gốc và xác minh ở cấp trang trại. Do đó, các nhà xuất khẩu, thương nhân và bên mua tại EU được dự báo sẽ tiếp tục đầu tư vào các chuỗi cung ứng đáp ứng yêu cầu của EUDR trước các thời hạn điều chỉnh vào cuối năm nay. Trong đó, tính minh bạch và nguồn cung không liên quan đến phá rừng sẽ ngày càng được coi là điều kiện để tiếp cận thị trường EU.

Giá cà phê trong nước vẫn giữ đà tăng tốt khi vừa có phiên tăng mạnh, trở lại gần hơn với ngưỡng 95.000 đồng/kg.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong tháng 9, Việt Nam xuất khẩu 114.200 tấn cà phê, thu về 511,8 triệu USD. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu cà phê đạt 1,4 triệu tấn, trị giá 6,54 tỷ USD. So với cùng kỳ năm 2025, khối lượng xuất khẩu tăng 15,4% nhưng giá trị giảm 7,3%. Trong 9 tháng đầu năm, giá xuất khẩu bình quân ước đạt 4.537,3 USD/tấn, thấp hơn 19,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Việt Nam, quốc gia sản xuất và xuất khẩu robusta hàng đầu thế giới đã chính thức bước vào niên vụ cà phê mới (ngày 1/10), tuy nhiên, theo thông lệ, nguồn cung từ vụ thu hoạch mới dự kiến chưa được đưa ra thị trường với khối lượng lớn trước đầu tháng 11.

Trong khi đó, việc dự báo giá cà phê cho vụ thu hoạch sắp tới vẫn khó đoán khi giá thị trường còn phụ thuộc nhiều yếu tố, trong đó có tình hình ra hàng tại Brazil và điều kiện thời tiết ở Tây Nguyên trong tháng thu hoạch, dù hiện tại mọi điều kiện đang khá thuận lợi.

Đánh giá tổng quan cho thấy, sự chênh lệch nhịp điệu giữa giá nội địa và giá thế giới phản ánh rõ tính chất cục bộ của nguồn cung trong nước. Việc giá cà phê Tây Nguyên tăng trở lại bất chấp áp lực hạ nhiệt trên sàn quốc tế xuất phát từ tình trạng cạn kiệt nguồn hàng tồn kho trong dân trước thời điểm bước vào vụ thu hoạch mới. Các doanh nghiệp xuất khẩu và đại lý thu mua buộc phải nâng giá để gom đủ lượng hàng trả hợp đồng ngắn hạn.

Giới giao dịch dự báo, trong ngắn hạn, giá cà phê trong nước nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì đà đi ngang hoặc nhích nhẹ trong vùng 94.000 - 96.000 đồng/kg do nguồn cung thực tế chưa được bổ sung ngay lập tức. Tuy nhiên, dư địa tăng mạnh sẽ bị khống chế khi áp lực thu hoạch vụ mới của Việt Nam đang đến gần.

Giá cà phê trong nước ngày 1/10 tăng mạnh 1.000 đồng/kg tại một số địa phương trọng điểm. (Đơn vị tính: VNĐ/kg)

(Nguồn: giacaphe.com)

Ghi nhận của Báo Thế giới và Việt Nam, chốt phiên giao dịch đầu tháng 10 (1/10), giá cà phê robusta tăng giảm trái chiều trên sàn ICE Futures Europe London, kỳ hạn giao hàng tháng 11/2026 tăng 3 USD giao dịch tại 3.448 USD/tấn. Kỳ hạn giao hàng tháng 1/2027 giảm 19 USD, giao dịch tại 3.403 USD/tấn. Khối lượng giao dịch trung bình cao.

Giá cà phê arabica trên sàn ICE Futures US New York đồng loạt giảm, kỳ hạn giao hàng tháng 12/2026 giảm 3,05 Cent giao dịch tại 279,60 Cent/lb. Kỳ hạn giao tháng 3/2027 giảm 3,45 Cent giao dịch tại 276,40 Cent/lb. Khối lượng giao dịc h thấp.

Giá nông sản hôm nay 2/10/2026: Giá cà phê 'rung lắc mạnh', nguồn cung Brazil ồ ạt tăng; Tính toán mới của ngành công nghiệp cà phê Italy trước áp lực nguồn cung.

Giá tiêu hôm nay 2/10/2026

Giá hồ tiêu trong nước dao động trong khoảng 136.500 – 140.500 đồng/kg.

Giá tiêu nhìn chung không ghi nhận biến động mới ở cả thị trường trong nước và xuất khẩu, cụ thể giao dịch tại các địa phương chủ lực trong ngày 2/10, như sau:

Tỉnh Đắk Lắk, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 138.500 đồng/kg.

Tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 136.500 đồng/kg.

Khu vực Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng), giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 140.500 đồng/kg.

Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP Hồ Chí Minh), giá tiêu hôm nay ở mức 136.500 đồng/kg.

Tỉnh Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở 136.500 đồng/kg; khu vực Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua tại 136.500 đồng/kg.

Giá tiêu thế giới cập nhật mới nhất được cập nhật từ Hiệp hội Hồ tiêu quốc tế (Nguồn: giacaphe.com).

Diễn biến giá hạt tiêu nội địa trong tháng 9/2026 cho thấy thị trường tiếp tục xu hướng phục hồi, được hỗ trợ bởi nguồn cung trong nước không còn gây áp lực lớn sau thu hoạch và nhu cầu mua phục vụ xuất khẩu duy trì tích cực. Nếu nhu cầu từ các thị trường nhập khẩu lớn tiếp tục cải thiện trong những tháng tới, trong khi nguồn cung trong nước không tăng đột biến, giá hạt tiêu nhiều khả năng sẽ có xu hướng tăng.

Theo thống kê từ Cục Hải quan, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam trong tháng 8/2026 đạt 22,7 nghìn tấn, trị giá 147,63 triệu USD, giảm 0,5% về lượng và giảm 1,2% về trị giá so với tháng 7/2026, nhưng tăng 6,0% về lượng và tăng 5,3% về trị giá so với tháng 8/2025. Tính chung 8 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam đạt 191,53 nghìn tấn, trị giá 1,25 tỷ USD, tăng 15,3% về lượng và tăng 10,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025.

Giá bình quân xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam trong tháng 8/2026 ở mức 6.492 USD/tấn, giảm 0,8% so với tháng 7/2026 và giảm 0,7% so với tháng 8/2025. Tính chung 8 tháng đầu năm 2026, giá bình quân xuất khẩu hạt tiêu ở mức 6.510 USD/tấn, giảm 4,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Việc giá xuất khẩu tiếp tục thấp hơn cùng kỳ năm trước cho thấy nguồn cung hạt tiêu trên thị trường thế giới đang dồi dào hơn, trong khi nhu cầu nhập khẩu tại một số thị trường lớn hồi phục chưa vững chắc, khiến mặt bằng giá khó duy trì ở mức cao như năm 2025. Trong bối cảnh đó, tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2026 chủ yếu được thúc đẩy bởi sản lượng xuất khẩu tăng mạnh.

Giá gạo xuất khẩu hôm nay 2/10/2026

Thị trường gạo thế giới tiếp tục diễn biến trái chiều, với xu hướng tăng nhẹ tại Việt Nam và Ấn Độ, trong khi giảm tại Thái Lan và Pakistan, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA).

Tại Việt Nam, giá gạo trắng xuất khẩu 5% tấm, dao động 420 - 424 USD/tấn, giảm nhẹ 2 USD/tấn.

Giá gạo Jasmine xuất khẩu giảm 6 USD/tấn xuống còn 515 - 519 USD/tấn, tăng nhẹ 1 USD/tấn.

Giá gạo thơm 5% tấm tăng lên 526 - 530 USD/tấn.

Tại các quốc gia xuất khẩu hàng đầu khác, giá gạo trắng 5% tấm của Thái Lan giảm thêm 4 USD/tấn, xuống còn 455 - 459 USD/tấn. Đáng chú ý, giá gạo trắng 5% tấm của Pakistan giảm tới 13 USD/tấn, dao động từ 409 - 413 USD/tấn. Tại Ấn Độ, giá gạo trắng 5% tấm tăng nhẹ 1 USD/tấn, lên mức 382 - 386 USD/tấn. Tương tự, gạo đồ 5% tấm tăng thêm 1 USD/tấn, ở mức 381 - 385 USD/tấn.

Câu chuyện thị trường xuất nhập khẩu

Ngành công nghiệp cà phê Italy hiện sở hữu giá trị kinh tế 5,9 tỷ euro, với gần 1.000 nhà máy rang xay sản xuất hơn 424 nghìn tấn cà phê rang xay và hòa tan trong năm 2025. Dù là quốc gia sản xuất cà phê rang lớn nhất Liên minh châu Âu (EU), Italy hiện phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn nguyên liệu thô nhập khẩu từ nước ngoài.

Theo số liệu từ Ủy ban cà phê Italy thuộc hiệp hội doanh nghiệp thực phẩm Unione Italiana Food, đằng sau thói quen thưởng thức espresso quen thuộc của người dân Italy là một chuỗi cung ứng toàn cầu đang đối mặt với nhiều áp lực lớn từ biến đổi khí hậu, biến động nguồn cung và sự tập trung địa lý của vùng nguyên liệu.

Do không thể tự chủ nguyên liệu trong nước, trong năm 2025, Italy đã nhập khẩu hơn 641.000 tấn cà phê xanh (gồm cả loại decaffeinato), với tỉ lệ 2/3 arabica và 1/3 robusta. Đáng chú ý, Brazil và Việt Nam hiện chiếm tới 57% về khối lượng và 54% về giá trị tổng lượng nhập khẩu của Italy. Sự tập trung cao độ này khiến chi phí nguyên liệu phụ thuộc trực tiếp vào mùa màng tại hai quốc gia này. Bất kỳ biến động thời tiết hay mùa vụ nào đều cũng sẽ đẩy giá cà phê xanh và giá thành phẩm leo thang.

Ở chiều ngược lại, ngành sản xuất Italy lại có độ mở quốc tế rất lớn khi xuất khẩu gần 280.000 tấn cà phê rang xay cùng hàng nghìn tấn cà phê hòa tan. Việc đa dạng hóa nguồn gốc xuất xứ vì thế trở thành nhu cầu cấp bách nhằm giảm thiểu rủi ro từ các cú sốc khí hậu và thị trường.

Nhằm giải quyết bài toán chiến lược này, châu Phi đang trở thành tâm điểm chú trọng thông qua chương trình Thúc đẩy khả năng phục hồi khí hậu và chuyển đổi trong ngành cà phê châu Phi. Đây là sáng kiến thuộc Kế hoạch Mattei và chương trình Global Gateway của EU.

Dự án hiện hoạt động tại Ethiopia, Kenya, Malawi, Tanzania và Uganda nhằm nâng cao khả năng chống chịu khí hậu, phát triển kỹ năng địa phương và cải thiện giá trị gia tăng tại các vùng nguyên liệu. Nhiều trung tâm đào tạo cà phê được thành lập để hỗ trợ đổi mới sáng tạo, đồng thời tháo gỡ điểm nghẽn về vốn cho người sản xuất.

Bên cạnh bài toán công nghiệp, thói quen tiêu dùng trong nước cũng đang chuyển dịch mạnh mẽ. Khảo sát từ Hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng Altroconsumo cho thấy 3/4 người Italy thường xuyên uống cà phê và 95% tiêu thụ tại nhà, với moka (32,5%) và máy pha viên nén (31,2%) được tiêu thụ nhiều nhất. Về kênh mua sắm, siêu thị hiện chiếm 78%, trong khi hình thức mua trực tuyến đã đạt 29%.

Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ dù gần một nửa người Italy coi cà phê là biểu tượng văn hóa quốc gia ngang hàng với mì pasta, hơn một nửa còn lại lại không rõ về các giai đoạn sản xuất và chỉ 27% người biết rằng Italy không canh tác cà phê xanh.

Theo Chủ tịch Ủy ban cà phê Italy Giuseppe Lavazza, thách thức trong tương lai không chỉ dừng lại trong tách cà phê, mà đòi hỏi sự đầu tư toàn diện vào chất lượng, tính bền vững và hợp tác quốc tế ngay tại các vùng đất nguyên liệu gốc.