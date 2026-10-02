Sáng 2-10, giá vàng trong nước giảm

Khách hàng mua vàng miếng SJC. Ảnh: NHUNG NGUYỄN

Khoảng 9 giờ ngày 2-10, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC, PNJ cùng giảm 800.000 đồng/lượng cả 2 chiều so với cuối giờ chiều qua, niêm yết ở 140,5 triệu đồng/lượng mua vào và 143,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý giảm giá vàng miếng SJC 500.000 đồng/lượng chiều mua và 800.000 đồng/lượng chiều bán, còn 140,3 triệu đồng/lượng mua vào và 143,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng được Công ty SJC giảm 800.000 đồng/lượng cả 2 chiều so với cuối giờ chiều qua, niêm yết ở mức 140 triệu đồng/lượng mua vào và 143,1 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty PNJ giảm giá vàng nhẫn còn 140,5 triệu đồng/lượng mua vào và 143,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 800.000 đồng/lượng cả 2 chiều.

Tập đoàn Phú Quý giảm giá vàng nhẫn 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều, báo giá ở mức 140,3 triệu đồng/lượng mua vào và 143,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco cùng thời điểm sáng 2-10 (giờ Việt Nam) ở mức 4.154,4 USD/ounce, giảm hơn 23 USD /ounce so với giá chốt phiên tại New York đêm 1-10. Mức giá này sau khi quy đổi theo tỷ giá hiện hành, tương đương khoảng 131 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng bán ra trong nước khoảng 12-12,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới sáng nay trên thị trường châu Á quay đầu giảm sau khi tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 1-10. Giá vàng phiên trước bật tăng do thị trường giảm mạnh kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong cuộc họp cuối tháng 10, trong khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ hạ nhiệt.

Theo công cụ FedWatch Tool của CME, sau báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ yếu hơn dự báo, thị trường hiện chỉ còn đặt cược gần 25% khả năng Fed tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 27 và 28-10, giảm mạnh so với khoảng 70% vào đầu tuần. Tuy nhiên, khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 12 vẫn gần 80%.

Dù vậy, đà tăng của giá vàng bị hạn chế khi giá dầu và USD cùng tăng mạnh. Giá dầu Brent giao tháng 12-2026 tăng hơn 4%, lên hơn 102 USD/thùng. Chỉ số USD Index tăng gần 0,7%, lên 102,02 điểm, cao nhất kể từ tháng 4-2025.

Ông David Meger, Giám đốc phụ trách giao dịch kim loại của High Ridge Futures nhận định trên Reuters: kỳ vọng Fed giảm tăng lãi suất hỗ trợ vàng, trong khi giá năng lượng tăng mạnh và căng thẳng tại Trung Đông có thể gây bất lợi cho kim loại quý.