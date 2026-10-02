Tuyên Quang khai thác dư địa dịch vụ, tạo động lực tăng trưởng quý cuối năm

Du khách trải nghiệm mùa tam giác mạch trên Cao nguyên đá Đồng Văn. (Ảnh: Minh Tâm/TTXVN)

Tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tỉnh Tuyên Quang 9 tháng năm 2026 đạt 8,04%.

Trong chặng nước rút của năm, cùng với đẩy nhanh giải ngân đầu tư công và thúc đẩy sản xuất, tỉnh đang tập trung khai thác dư địa khu vực dịch vụ, kích cầu tiêu dùng và gia tăng doanh thu du lịch, qua đó tạo thêm động lực cho tăng trưởng.

Dịch vụ còn nhiều dư địa để bứt tốc

Theo báo cáo của Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang, khu vực dịch vụ 9 tháng năm 2026 tăng 8,55%, đóng góp 3,75 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung.

Tuy nhiên, kết quả này vẫn thấp hơn khoảng 1 điểm phần trăm so với kịch bản tăng trưởng đề ra.

Một số ngành dịch vụ thị trường có quy mô và khả năng lan tỏa lớn chưa đạt tốc độ kỳ vọng. Hoạt động bán buôn, bán lẻ và sửa chữa ôtô, xe máy tăng 9,73%, thấp hơn 2,38 điểm phần trăm so với kịch bản. Dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 5,07%, thấp hơn 6,69 điểm phần trăm so với mức dự kiến.

Ở chiều tích cực, vận tải, kho bãi tăng 12,8%; thông tin và truyền thông tăng 9,67%. Đây là những lĩnh vực tiếp tục tạo dư địa để mở rộng hoạt động dịch vụ, tăng luân chuyển hàng hóa, hành khách và thúc đẩy tiêu dùng.

Trong bức tranh đó, du lịch được xác định là một trong những lĩnh vực có khả năng tạo sức lan tỏa tới nhiều ngành dịch vụ khác.

Tháng 9/2026, Tuyên Quang đón trên 410.000 lượt khách, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước; tổng chi tiêu của khách du lịch ước đạt hơn 1.106 tỷ đồng.

Riêng quý 3, lượng khách đạt trên 1,15 triệu lượt, tăng 20,6% so với cùng kỳ và tăng 19% so với quý 2; tổng chi tiêu của khách đạt trên 3.127 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, tỉnh đón gần 3,24 triệu lượt khách, trong đó hơn 567.400 lượt khách quốc tế và gần 2,677 triệu lượt khách nội địa. Tổng chi tiêu của khách du lịch đạt hơn 8.984 tỷ đồng, gồm trên 2.553 tỷ đồng từ khách quốc tế và hơn 6.430 tỷ đồng từ khách nội địa.

Du khách châu Âu trải nghiệm sản phẩm thổ cẩm tại Cao nguyên đá Đồng Văn. (Ảnh: Minh Tâm/TTXVN)

So với kế hoạch 4,1 triệu lượt khách được xác định từ đầu năm, lượng khách 9 tháng đạt khoảng 79,1%. Theo kịch bản tăng trưởng cập nhật những tháng cuối năm, Tuyên Quang đặt mục tiêu đón khoảng 4,5 triệu lượt khách và tổng chi tiêu của khách du lịch đạt 12.292 tỷ đồng trong cả năm 2026.

Như vậy, trong quý 4, tỉnh cần thu hút thêm khoảng 1,256 triệu lượt khách, đồng thời tạo ra trên 3.307 tỷ đồng chi tiêu du lịch. Đây là mức cao hơn kết quả thực hiện trong quý 3.

Tuy nhiên, quý 4 cũng có nhiều điều kiện để Tuyên Quang khai thác các sản phẩm du lịch văn hóa, sinh thái và trải nghiệm tại Cao nguyên đá Đồng Văn, khu vực lòng hồ thủy điện Tuyên Quang, Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm cùng nhiều điểm đến cộng đồng.

Tăng chi tiêu từ mỗi lượt khách

Cùng với thu hút khách, gia tăng giá trị kinh tế từ mỗi lượt khách là một trong những hướng khai thác dư địa của khu vực dịch vụ.

Việc kéo dài thời gian lưu trú, mở rộng các hoạt động trải nghiệm và tăng khả năng chi tiêu cho lưu trú, ẩm thực, vận tải, mua sắm, sản phẩm OCOP, sản phẩm thủ công và vui chơi giải trí sẽ tạo thêm doanh thu cho nhiều nhóm ngành.

Tuyên Quang hiện có 1.519 cơ sở lưu trú với 14.864 phòng, gồm 174 khách sạn, 572 nhà nghỉ, 755 cơ sở lưu trú dạng homestay và 18 nhà khách. Toàn tỉnh có 83 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, 371 hướng dẫn viên được cấp thẻ cùng 72 khu, điểm du lịch.

Hệ thống cơ sở lưu trú, lữ hành và điểm đến là nền tảng để tỉnh kết nối các sản phẩm thành những chương trình du lịch có thời gian lưu trú dài hơn. Tuy nhiên, địa bàn rộng, các điểm du lịch phân bố xa nhau, chất lượng dịch vụ chưa đồng đều và khả năng kết nối sản phẩm giữa các khu vực còn hạn chế.

Cùng với đó, công tác điều tra tài nguyên du lịch, xây dựng cơ sở dữ liệu, chuyển đổi số và thu thập thông tin tại một số địa phương còn chậm. Nguồn lực đầu tư cho hạ tầng và sản phẩm du lịch chưa đáp ứng yêu cầu; các thủ tục liên quan đến di sản, UNESCO và các dự án chuyên ngành thường cần nhiều thời gian.

Trong quý 4, ngành văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh tập trung tăng cường liên kết, xúc tiến tại những thị trường có khả năng đưa khách đến Tuyên Quang; kết nối doanh nghiệp lữ hành và hoàn thiện sản phẩm phù hợp với mùa du lịch cuối năm.

Cùng với đó là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, số hóa thông tin điểm đến và hỗ trợ du khách tiếp cận thuận lợi hơn với các dịch vụ.

Du khách quét QR tại Km0 tìm hiểu thông tin du lịch. (Ảnh: Đức Thọ/TTXVN)

Hiện ngành du lịch tỉnh đã xây dựng hệ thống mã QR tại 21 điểm du lịch và khoảng 80 biển QR cỡ nhỏ tại nhà hàng, khách sạn, homestay; từng bước ứng dụng dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo để theo dõi, phân tích dòng khách.

Nếu được kết nối với bản đồ dịch vụ, cơ sở lưu trú, sản phẩm đặc trưng và phương thức thanh toán, dữ liệu số có thể hỗ trợ quảng bá điểm đến, điều tiết dòng khách và mở rộng cơ hội kinh doanh cho người dân, doanh nghiệp.

Kết nối du lịch với thương mại, sản xuất địa phương

Đối với khu vực dịch vụ, các giải pháp kích cầu trong quý 4 tập trung vào những ngành còn khoảng cách lớn so với kịch bản, nhất là bán lẻ, lưu trú và ăn uống.

Cùng với xúc tiến thương mại cuối năm, việc kết nối các trung tâm phân phối, doanh nghiệp du lịch với cơ sở sản xuất nông sản, thực phẩm, hàng thủ công và sản phẩm OCOP có thể mở rộng đầu ra cho hàng hóa địa phương.

Các sản phẩm như cam Hàm Yên, chè, mật ong, dược liệu, sản phẩm từ thịt, sản phẩm dệt thổ cẩm có thể được đưa vào siêu thị, trung tâm thương mại, nhà hàng, khách sạn và các điểm dừng chân.

Qua đó, chi tiêu của người dân và du khách có thể lan tỏa sang nông nghiệp, công nghiệp chế biến, vận tải và thương mại, thay vì chỉ tập trung trong lĩnh vực du lịch.

Giới thiệu, quảng bá sản phẩm nông sản, OCOP, sản phẩm làng nghề đặc trưng của các địa phương tại Festival nông sản, OCOP, làng nghề gắn kết du lịch - Tuyên Quang năm 2026. (Ảnh: Quang Cường/TTXVN)

Tại vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn, quý 4 là thời điểm thuận lợi để khai thác các sản phẩm gắn với cảnh quan địa chất, văn hóa truyền thống, ẩm thực và đời sống của đồng bào các dân tộc.

Các địa phương và doanh nghiệp có thể kết nối Đồng Văn, Lũng Cú, Mèo Vạc, Yên Minh với các làng văn hóa, điểm trải nghiệm nghề truyền thống, chợ phiên, không gian ẩm thực và cơ sở lưu trú cộng đồng.

Cùng với khai thác giá trị du lịch, yêu cầu bảo tồn cảnh quan, bảo vệ môi trường và phát huy vai trò của cộng đồng cần được đặt trong quá trình phát triển. Việc người dân trực tiếp tham gia cung cấp dịch vụ lưu trú, ẩm thực, trải nghiệm văn hóa và bán sản phẩm địa phương tạo thêm nguồn thu, đồng thời góp phần duy trì các giá trị văn hóa bản địa.

Nghị quyết số 92-NQ/TU ngày 13/5/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang về phát triển du lịch giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cùng các chính sách hỗ trợ phát triển du lịch là cơ sở để tỉnh nâng chất lượng sản phẩm và huy động nguồn lực xã hội.

Trong ngắn hạn, các chính sách cần được cụ thể hóa thông qua kết nối tour, hỗ trợ cơ sở lưu trú nâng chất lượng, quảng bá mùa du lịch cuối năm và đưa sản phẩm địa phương vào chuỗi phục vụ du khách.

Sau 9 tháng, GRDP Tuyên Quang tăng 8,04%, trong khi khu vực dịch vụ tăng 8,55%. Với mục tiêu tăng trưởng cao hơn trong cả năm, khai thác dư địa dịch vụ, mở rộng tiêu dùng, nâng doanh thu du lịch và tăng mức chi tiêu bình quân của du khách sẽ là một trong những hướng tạo thêm động lực trong quý 4.

Kết nối du lịch với thương mại, vận tải, lưu trú, ẩm thực và sản xuất hàng hóa địa phương sẽ giúp dòng khách tạo ra giá trị trên nhiều lĩnh vực, qua đó nâng cao hiệu quả đóng góp của khu vực dịch vụ vào tăng trưởng kinh tế của Tuyên Quang trong chặng nước rút năm 2026./.