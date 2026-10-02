Đà Nẵng tìm hướng nâng giá trị hơn 150.000 vườn, trang trại

Ngày 2-10, UBND TP Đà Nẵng tổ chức hội thảo “Chuyển đổi số thúc đẩy tăng trưởng hai con số trong phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại”.

Nhiều tham luận, giải pháp được đưa ra trong hội thảo để thúc đẩy kinh tế vườn, trang trại. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Theo báo cáo tại hội thảo, TP Đà Nẵng hiện có hơn 150.000 vườn, trang trại với nhiều sản phẩm đặc sản như măng cụt, bòn bon, bưởi da xanh, sầu riêng, cam giấy Tiên Hà, tiêu Tiên Phước và các loại cây dược liệu quý. Đây là nguồn lực để thành phố phát triển kinh tế vườn, trang trại theo hướng hiện đại, bền vững, gắn với hệ sinh thái nông nghiệp công nghệ cao.

Toàn TP Đà Nẵng có hơn 150.000 vườn, trang trại. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Tại hội thảo, các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số trong sản xuất, quản lý và tiêu thụ nông sản.

Nhiều sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn được chế biến, phát triển đạt chuẩn OCOP. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Phát biểu tại hội thảo, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, nhấn mạnh yêu cầu nâng cao thu nhập cho nông dân thông qua ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số.

Do đó, các ngành, địa phương triển khai giải pháp cụ thể, hỗ trợ nhà vườn, trang trại nâng cao hiệu quả sản xuất, phát triển kinh tế vườn, trang trại, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số của thành phố giai đoạn 2026-2030.

Hội thảo được tổ chức hưởng ứng phong trào thi đua “Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số giai đoạn 2026-2030” của TP Đà Nẵng. Dịp này, các bên liên quan ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác, hướng tới kết nối liên ngành, kết nối doanh nghiệp công nghệ số với nhà vườn, trang trại.