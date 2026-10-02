Đà Nẵng tiến gần mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026

Theo ông Trần Văn Vũ, Trưởng Thống kê thành phố Đà Nẵng, trong 9 tháng năm 2026, tình hình kinh tế -xã hội thành phố Đà Nẵng tiếp tục duy trì xu hướng phát triển tích cực, nền kinh tế duy trì được các động lực tăng trưởng chủ yếu; trong đó, khu vực dịch vụ và công nghiệp - xây dựng tiếp tục đóng vai trò trụ cột quan trọng.

Hoạt động sản xuất tại nhà máy HS Hyosung Quảng Nam (doanh nghiệp 100% vốn Hàn Quốc tại khu công nghiệp Tam Thăng, thành phố Đà Nẵng). Ảnh: Quốc Dũng – TTXVN

Trong 9 tháng năm 2026, kinh tế thành phố Đà Nẵng duy trì đà tăng trưởng tích cực, GRDP ước tăng 10,31% so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng được cải thiện liên tục qua các quý, từ 9,31% trong quý I đạt 9,66% trong quý II và đạt 11,83% trong quý III. Diễn biến này cho thấy hoạt động kinh tế có xu hướng tăng tốc về cuối kỳ, đặc biệt trong quý III khi hầu hết các khu vực kinh tế đều ghi nhận tốc độ tăng cao hơn mức bình quân 9 tháng.

Với kết quả này, tốc độ tăng GRDP của thành phố Đà Nẵng thuộc nhóm có mức tăng khá trong cả nước, đứng thứ 9/34 địa phương; duy trì vị trí thứ 3 so với các thành phố trực thuộc Trung ương.

Khu vực công nghiệp và xây dựng tiếp tục khẳng định vai trò là một trong hai trụ cột tăng trưởng kinh tế của Đà Nẵng sau khi hợp nhất đơn vị hành chính, đặc biệt trong bối cảnh thành phố đang đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển bền vững. Tính chung 9 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) thành phố Đà Nẵng tăng 10% so với cùng kỳ năm 2025.

Hoạt động dịch vụ trên địa bàn thành phố 9 tháng năm 2026 tiếp tục duy trì mức tăng trưởng, được hỗ trợ bởi sự gia tăng nhu cầu du lịch, lưu trú, ăn uống và các hoạt động tiêu dùng, vui chơi, giải trí. Tính chung từ đầu năm đến cuối tháng 9/2026, tổng lượt khách do các cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt 15.862 nghìn lượt, tăng 26,4% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, khách quốc tế ước đạt 7.732,4 nghìn lượt, tăng 28,7%. Cơ cấu khách tiếp tục được duy trì theo hướng đa dạng, với cả hai thị trường khách quốc tế và khách trong nước cùng tăng, trong đó thị trường quốc tế có tốc độ tăng cao hơn.

Đáng chú ý, tổng thu ngân sách nhà nước tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước, trong đó thu nội địa tiếp tục giữ vai trò chủ đạo, đặc biệt các khoản thu về nhà, đất tăng cao và đóng góp đáng kể vào mức tăng chung. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn sơ bộ đến ngày 25/9 đạt 69.157,8 tỷ đồng, tăng 71,4% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, các khoản thu về nhà, đất đạt 27.183,4 tỷ đồng, chiếm 39,3% tổng thu ngân sách và tăng 379,0% so với cùng kỳ năm trước, trở thành khoản thu có quy mô lớn nhất và là một trong những yếu tố quan trọng đóng góp vào mức tăng chung của thu ngân sách…

Hoạt động sản xuất tại nhà máy HS Hyosung Quảng Nam (doanh nghiệp 100% vốn Hàn Quốc tại khu công nghiệp Tam Thăng, thành phố Đà Nẵng). Ảnh: Quốc Dũng – TTXVN

Trưởng Thống kê thành phố Đà Nẵng cho rằng, để phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất mục tiêu tăng trưởng cả năm, trong quý IV/2026, Đà Nẵng cần tiếp tục tập trung củng cố các động lực tăng trưởng chủ yếu, ưu tiên những ngành có quy mô lớn và khả năng tạo tác động lan tỏa đến nhiều khu vực của nền kinh tế.

Cụ thể, thành phố tiếp tục phát huy vai trò dẫn dắt của khu vực dịch vụ, cần tập trung thúc đẩy các ngành dịch vụ thị trường đang có tốc độ tăng khá như: thương mại, vận tải - kho bãi, lưu trú - ăn uống và dịch vụ hỗ trợ. Bên cạnh đó, thành phố cần tạo thêm động lực từ công nghiệp - xây dựng, cần tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thủ tục, mặt bằng, vật liệu và tiến độ thực hiện để đẩy nhanh khối lượng xây dựng trong những tháng cuối năm; ưu tiên các dự án đầu tư công, hạ tầng đô thị, giao thông và các dự án lớn có khả năng hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm 2026.

Ngoài ra, Đà Nẵng cũng cần duy trì đà tăng của lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo và tập trung vào các ngành đang có dư địa tăng trưởng. Với mức tăng 10,78% trong 9 tháng, lĩnh vực chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực quan trọng của khu vực công nghiệp. Đối với các ngành đang tăng trưởng tốt như: sản xuất phương tiện vận tải, chế biến gỗ, sản xuất giấy, da, hóa chất, kim loại... thành phố cần tiếp tục hỗ trợ tháo gỡ khó khăn để duy trì đà tăng và tạo thêm giá trị sản xuất.