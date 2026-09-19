Chiều 19/9, tại xã Việt Xuyên, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Tĩnh tổ chức chương trình “Vui Tết Trung thu - Trao gửi yêu thương” dành cho trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Tham dự chương trình có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thành Đồng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương và đơn vị đồng hành.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Trung thu là Tết của thiếu nhi, dịp để các em vui chơi, sum vầy và đón nhận yêu thương. Tuy nhiên, nhiều trẻ em mồ côi, hoàn cảnh khó khăn vẫn chưa có điều kiện đón một mùa Trung thu trọn vẹn. Chương trình “Vui Tết Trung thu - Trao gửi yêu thương” năm 2026 do Hội LHPN tỉnh phối hợp với nhóm Cánh Diều Edu (phường Thành Sen) tổ chức nhằm sẻ chia, mang đến niềm vui và tiếp thêm động lực cho các em thiếu nhi hoàn cảnh gặp khó khăn, mồ côi tại xã Việt Xuyên. Chương trình góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, huy động sự chung tay của cộng đồng trong chăm lo trẻ em, để mọi em nhỏ đều có một mùa Trung thu vui tươi, ấm áp.

Bà Nguyễn Thị Lệ Hà - Chủ tịch Hội LHPN Hà Tĩnh phát biểu tại chương trình.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trực tiếp trao 100 suất quà Trung thu, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng (bao gồm quà và tiền mặt) cho 100 em thiếu nhi mồ côi, trẻ em hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Những phần quà thiết thực thể hiện sự quan tâm sâu sắc của các cấp, các ngành và cộng đồng nhằm mang đến cho các em một mùa Trung thu trọn vẹn, ấm áp.

Các đại biểu tặng quà Trung thu cho các em thiếu nhi tham dự chương trình.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu và thiếu nhi đã cùng thưởng thức các tiết mục văn nghệ rộn ràng, xem lại clip khoảnh khắc trải nghiệm, hòa mình vào màn múa lân đặc sắc, nghi thức phá cỗ và rước đèn Trung thu lung linh.

Các em thiếu nhi theo dõi các tiết mục văn nghệ và cùng các đại biểu phá cỗ vui Tết Trung thu.

Trước đó, vào đầu giờ chiều, các em nhỏ đã hào hứng tham gia phần trải nghiệm "Cùng chơi, cùng sáng tạo" do nhóm Cánh Diều Edu phối hợp tổ chức. Tại đây, các em được tự tay dán đèn ông sao truyền thống, tham gia trò chơi dân gian kéo co, nhảy bao bố và gửi gắm những ước mơ trong trẻo lên “Cây điều ước”.

Các em nhỏ hào hứng tham gia phần trải nghiệm "Cùng chơi, cùng sáng tạo" do nhóm Cánh Diều Edu phối hợp tổ chức.