Khai mạc Lễ hội Ánh sáng biên cương tỉnh Lạng Sơn 2026: Sắc màu xứ Lạng

Các đại biểu dự chương trình nghệ thuật khai mạc lễ hội

Dự chương trình khai mạc về phía tỉnh Lạng Sơn có các đồng chí: Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đoàn Thu Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, các xã, phường trên địa bàn tỉnh cùng đông đảo Nhân dân, du khách trong và ngoài tỉnh.

Các đại biểu tham dự chương trình

Về phía Đoàn đại biểu khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) có ông Tô Úy Đông, Thanh tra viên hạng hai, Sở Văn hóa và Du lịch khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc) làm trưởng đoàn.

Tiết mục nghệ thuật đặc sắc tại chương trình

Tại chương trình khai mạc, các đại biểu đã được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Sắc màu xứ Lạng”. Các tiết mục được dàn dựng bài bản và công phu với 3 chương: “Cội nguồn di sản - Xứ Lạng ngàn năm”; “Sắc màu xứ Lạng”; “Biên cương hội nhập - kiến tạo tương lai”. Màn biểu diễn nghệ thuật quy tụ hàng trăm nghệ sỹ, diễn viên trong và ngoài tỉnh.

Tiết mục nghệ thuật do ca sĩ nhí Xệ Xệ và các bạn thiếu nhi biểu diễn tại chương trình

Ngay sau chương trình nghệ thuật đặc sắc, các đại biểu, Nhân dân và du khách đã được mãn nhãn với màn trình diễn thiết bị bay (Drone Light Show) và diễu hành mô hình đèn lồng (8 mô hình chủ đề của Ban Tổ chức; 14 mô hình của các xã trung tâm, phường, đơn vị).

Màn trình diễn thiết bị bay (Drone Light Show) trong chương trình khai mạc lễ hội

Màn diễu hành mô hình đèn lồng tại lễ hội

Lễ hội Ánh sáng biên cương tỉnh Lạng Sơn năm 2026 được tổ chức trong 2 ngày 19 và 20/9.

Đây là năm đầu tiên Lạng Sơn tổ chức Lễ hội Ánh sáng biên cương với định hướng tạo thêm một không gian văn hóa, vui chơi, trải nghiệm phục vụ Nhân dân và du khách.

Các em thiếu nhi theo dõi các tiết mục nghệ thuật trong chương trình

Ngoài chương trình nghệ thuật khai mạc đặc sắc. Trong 2 ngày lễ hội, Nhân dân và du khách sẽ được tham gia, trải nghiệm nhiều hoạt động hấp dẫn: triển lãm đèn lồng truyền thống và hiện đại; diễu hành đèn lồng; chương trình giao lưu nghệ thuật “Trăng sáng miền biên cương”; phiên chợ “Lung linh đêm Xứ Lạng”; tọa đàm phát triển du lịch biên giới Việt Nam - Trung Quốc; các hoạt động trải nghiệm gắn với Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn.

Đông đảo Nhân dân, du khách theo dõi chương trình nghệ thuật khai mạc lễ hội

Diễu hành mô hình đèn lồng qua tuyến đường Nguyễn Du

Lễ hội nhằm tôn vinh vẻ đẹp của nghệ thuật ánh sáng và những giá trị di sản xứ Lạng; quảng bá hình ảnh thiên nhiên, lịch sử, văn hóa và con người Lạng Sơn tới Nhân dân, du khách trong nước và bạn bè quốc tế. Chuỗi hoạt động góp phần bảo tồn bản sắc các dân tộc; tăng cường giao lưu văn hóa, đối ngoại Nhân dân; thúc đẩy thương mại, du lịch, dịch vụ và kinh tế ban đêm trên địa bàn tỉnh.