Đêm hội trăng rằm 'Lồng đèn thắp sáng ước mơ'

Đại biểu tham dự chương trình.

Trong không khí rộn ràng của đêm hội, gần 1.000 thiếu niên, nhi đồng của phường được tham gia các hoạt động văn nghệ, chơi trò chơi, rước đèn, phá cỗ Trung thu. Cũng tại chương trình, các mô hình đèn Trung thu tiêu biểu của phường được trình diễn.

Rước đèn Trung thu.

Đông đảo thiếu nhi, người dân tham dự chương trình.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức trao tặng 220 phần quà cho các cháu thiếu niên, nhi đồng phường Vạn Xuân và con em công nhân Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam - Thái Nguyên.

Ban Tổ chức trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Đây là một hoạt động ý nghĩa, không chỉ mang đến niềm vui Trung thu cho các em nhỏ mà còn góp phần lan tỏa tinh thần tình nguyện, trách nhiệm với cộng đồng của các ngành, đơn vị và phường Vạn Xuân, tiếp tục kết nối các nguồn lực xã hội để chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.