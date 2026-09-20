Đêm hội trăng rằm 'Lồng đèn thắp sáng ước mơ'
Tối 19-9, tại phường Vạn Xuân, Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Thái Nguyên phối hợp với địa phương và Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam - Thái Nguyên tổ chức chương trình Đêm hội Trăng Rằm “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” năm 2026.
Trong không khí rộn ràng của đêm hội, gần 1.000 thiếu niên, nhi đồng của phường được tham gia các hoạt động văn nghệ, chơi trò chơi, rước đèn, phá cỗ Trung thu. Cũng tại chương trình, các mô hình đèn Trung thu tiêu biểu của phường được trình diễn.
Nhân dịp này, Ban Tổ chức trao tặng 220 phần quà cho các cháu thiếu niên, nhi đồng phường Vạn Xuân và con em công nhân Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam - Thái Nguyên.
Đây là một hoạt động ý nghĩa, không chỉ mang đến niềm vui Trung thu cho các em nhỏ mà còn góp phần lan tỏa tinh thần tình nguyện, trách nhiệm với cộng đồng của các ngành, đơn vị và phường Vạn Xuân, tiếp tục kết nối các nguồn lực xã hội để chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/dem-hoi-trang-ram-long-den-thap-sang-uoc-mo-1s6s3i1r