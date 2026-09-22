Ukraine siết quản lý cây trồng và nông sản biến đổi gen

Ukraine tăng cường quản lý GMO

Luật mới của Ukraine về sinh vật biến đổi gen (GMO) và các sản phẩm GMO có hiệu lực từ ngày 16/9, thiết lập khung quản lý rõ ràng hơn đối với hoạt động đăng ký, trồng trọt, thử nghiệm, truy xuất nguồn gốc và ghi nhãn sản phẩm biến đổi gen.

Theo quy định mới, chỉ những GMO có nguồn gốc, giống và cây trồng được đăng ký mới được phép trồng hoặc sử dụng hợp pháp tại Ukraine. Sổ đăng ký quốc gia về các GMO được phê duyệt sẽ được công khai, giúp tăng tính minh bạch trong quản lý và sử dụng các sản phẩm này.

Các doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng GMO cũng phải thực hiện khai báo, báo cáo những hoạt động có liên quan. Nông dân và các chủ thể khác trên thị trường có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý nếu cố ý mua hoặc sử dụng sản phẩm GMO chưa được đăng ký.

Bắt buộc ghi nhãn sản phẩm GMO

Một điểm đáng chú ý của luật mới là yêu cầu ghi rõ sự hiện diện của GMO trên nhãn sản phẩm. Tùy từng trường hợp, thông tin trên nhãn phải thể hiện sản phẩm là GMO, có chứa GMO hoặc được sản xuất từ nguyên liệu có chứa GMO.

Quy định này nhằm làm rõ nguồn gốc và đặc tính của sản phẩm trong quá trình lưu thông, đồng thời tăng khả năng truy xuất đối với các sản phẩm có liên quan đến GMO.

Kiểm soát chặt hoạt động thử nghiệm ngoài đồng ruộng

Đối với các hoạt động thử nghiệm cây trồng GMO trên đồng ruộng, tổ chức hoặc cá nhân thực hiện phải thông báo trước cho cơ quan chức năng và cung cấp thông tin về địa điểm thử nghiệm.

Cộng đồng địa phương cũng được tham gia vào quá trình ra quyết định liên quan đến các thử nghiệm này. Đây là một phần trong hệ thống quản lý mới nhằm kiểm soát hoạt động nghiên cứu và trồng thử cây biến đổi gen.

Đặt yêu cầu bảo vệ sản xuất hữu cơ

Luật mới cũng đưa ra các quy định về sự cùng tồn tại giữa cây trồng GMO với sản xuất truyền thống và hữu cơ.

Theo đó, việc trồng cây biến đổi gen không được gây ra vấn đề đối với những nông dân lân cận đang sản xuất theo phương thức truyền thống hoặc hữu cơ. Các yêu cầu quản lý bắt buộc được đặt ra đối với những hoạt động sản xuất diễn ra song song.

Vi phạm có thể bị xử phạt

Các hành vi vi phạm quy định về GMO có thể bị phạt tiền. Những sản phẩm GMO được bán trái phép có thể bị tịch thu hoặc tiêu hủy. Trong trường hợp vi phạm liên quan đến các hoạt động GMO đã được cấp phép, giấy phép cũng có thể bị thu hồi.

Với hệ thống đăng ký, truy xuất, ghi nhãn và chế tài được quy định cụ thể, luật mới tạo ra một khuôn khổ quản lý toàn diện hơn đối với cây trồng và sản phẩm GMO tại Ukraine.