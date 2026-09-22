Trang bị kỹ năng ứng dụng công nghệ và thương mại điện tử cho hội viên phụ nữ

Học viên trao đổi, thực hành kỹ năng ứng dụng AI và các nền tảng số phục vụ quảng bá, bán hàng.

Nội dung tập huấn: Kiến thức, kỹ năng về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quảng cáo, bán hàng; xu hướng quảng cáo số, xây dựng nội dung trên các nền tảng mạng xã hội; kinh doanh đa kênh và tiếp thị liên kết; một số công cụ AI phổ biến, như: ChatGPT, Gemini, Copilot, Claude, Grok; hướng dẫn cách xây dựng câu lệnh khai thác AI để tìm kiếm, tổng hợp thông tin, xây dựng nội dung quảng bá và hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh; quy định, chính sách pháp luật liên quan đến kinh doanh trực tuyến, livestream bán hàng; các yêu cầu về cung cấp thông tin sản phẩm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, sở hữu trí tuệ, nghĩa vụ thuế và trách nhiệm của người bán hàng trên môi trường số...

Bưu điện tỉnh giới thiệu các nhóm dịch vụ bưu chính, tài chính bưu chính, kinh doanh phân phối, dịch vụ hành chính công; mô hình cộng tác viên, đại lý và một số phương thức khai thác mạng lưới, nền tảng số phục vụ hoạt động kinh doanh.

Lớp tập huấn kết hợp trang bị kiến thức lý thuyết với hướng dẫn, thực hành các kỹ năng ứng dụng AI, thương mại điện tử và nền tảng số trong sản xuất, kinh doanh, góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng ứng dụng khoa học công nghệ và các nền tảng số cho cán bộ, hội viên phụ nữ. Từng bước khai thác hiệu quả thương mại điện tử, mở rộng kênh quảng bá, tiêu thụ sản phẩm, hỗ trợ phụ nữ phát triển sản xuất, kinh doanh trong môi trường số.