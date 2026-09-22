Giá vàng ngày 22/9: Đồng loạt đứng yên sau phiên giảm sâu

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Trong phiên giao dịch hôm nay (22/9), giá vàng miếng và vàng nhẫn các thương hiệu trong nước ít biến động so với phiên hôm qua. Trong khi đó, trên thị trường quốc tế, giá vàng đảo chiều đi xuống, giao dịch quanh ngưỡng 4.300 USD/ounce.

​Cụ thể, tại thời điểm 10 giờ 30 phút ngày 22/9, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 143,6-146,6 triệu đồng/lượng, giữ nguyên ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán ở mức 3 triệu đồng.

Thống kê giá vàng của Công ty cổ phần Dịch vụ trực tuyến Rồng Việt VDOS - Cập nhật lúc 10 giờ 30 phút ngày 22/9.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 143,1 triệu đồng/lượng, bán ra 146,1 triệu đồng/lượng, không đổi ở cả hai chiều (mua vào-bán ra).

​Trong khi đó, giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 143,6 triệu đồng/lượng và bán ra 146,6 triệu đồng/lượng, đứng yên ở cả chiều mua và chiều bán so chốt phiên hôm trước.​

​Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 ở ngưỡng 142,8-146,8 triệu đồng/lượng, bằng với mức kết phiên giao dịch hôm qua.

​Vàng PNJ niêm yết mua vào ở mức 143,6 triệu đồng/lượng và bán ra mức 146,6 triệu đồng/lượng, đi ngang ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với kết phiên liền trước.

​Cùng ngày, Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng miếng mua vào-bán ra ở mức 143,6-146,6 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn Kim Gia Bảo 24K giao dịch ở ngưỡng 142,6-146,6 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

​Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 9999 ở ngưỡng 142,6-146,6 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Chênh lệch mua-bán 4 triệu đồng/lượng.​

​Tính đến 10 giờ 30 phút ngày 22/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giảm 32,4 USD/ounce so kết phiên hôm trước, xuống mức 4.344,6 USD/ounce.

Biểu đồ giá vàng thế giới ngày 22/9. (Ảnh: kitco.com)

Giá vàng thế giới hôm nay chịu áp lực đi xuống khi thị trường gia tăng lo ngại về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ trong năm nay nhằm kiểm soát lạm phát, cùng với các tín hiệu cứng rắn từ các ngân hàng trung ương lớn khác, đã đẩy đồng USD lên cao.

Vì vàng được định giá bằng USD, nên đồng USD tăng giá sẽ khiến vàng trở nên đắt hơn đối với người nắm giữ các loại tiền tệ khác, từ đó làm giảm nhu cầu đối với kim loại quý.

Theo công cụ CME FedWatch, các nhà giao dịch đang dự báo FED có thể tăng lãi suất vào tháng 12 tới ở mức 88%. Mặc dù vàng thường được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát, nhưng khi lãi suất tăng hoặc duy trì ở mức cao, nhiều nhà đầu tư có xu hướng chuyển tiền sang các tài sản có thể sinh lời như trái phiếu hoặc tiền gửi, kéo giá vàng đi xuống.

Hôm nay, chỉ số USD-Index ở mức 100,34 điểm; lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức 4,951%. Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh với chỉ số S&P 500 tăng 1,49%, đạt 7.764,7 điểm; chỉ số Nasdaq tăng 2,26%, đạt 27.111,09 điểm; trong khi đó, chỉ số Dow Jones tăng 366,19 điểm, tương đương tăng 0,71%, chốt ở mức 52.048,83 điểm. Giá dầu thế giới tiếp tục neo ở mức cao, giao dịch quanh mức 101,35 USD/thùng đối với dầu Brent và 93,13 USD/thùng với dầu WTI.