Tập huấn chuyển đổi số cho cán bộ, công chức

Tập huấn chuyển đổi số năm 2026.

Tham gia tập huấn, các học viên là lãnh đạo các sở, ngành, xã, phường; lãnh đạo các phòng, ban thuộc cấp sở, cấp xã; cán bộ, công chức chuyên trách về chuyển đổi số đã được nghiên cứu, trao đổi 7 chuyên đề gồm: Ứng dụng AI trong cơ quan nhà nước; triển khai chuyển đổi số cấp xã; đánh giá chuyển đổi số (DTI) - cải thiện chỉ số; an toàn thông tin; giới thiệu hệ thống quản lý văn bản và điều hành (V5); hướng dẫn sử dụng cơ bản Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh và Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh Sơn La; nâng cao năng lực trong vận hành hệ thống cầu truyền hình và các giải pháp trọng tâm về chuyển đổi số cho xã, phường.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu tại lớp tập huấn.

Các đại biểu tham gia tập huấn.

Nội dung tập huấn giúp cán bộ, công chức, nhất là ở cấp xã, chủ động ứng dụng công nghệ, dữ liệu và các công cụ số vào xử lý công việc, quản lý, điều hành; từng bước nâng cao chất lượng thực thi nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số ngày càng sâu rộng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước và chính quyền cấp xã trên địa bàn tỉnh./.