Đồng yên trượt giá trở lại sau động thái tăng lãi suất của BOJ

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Theo giới phân tích, thị trường đang cho rằng BOJ có thể không theo kịp tốc độ thắt chặt chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương lớn khác, đồng nghĩa khoảng cách lãi suất giữa đồng yên với các đồng tiền chủ chốt khác khó thu hẹp, thậm chí gia tăng.

Sáng nay (22/9), đồng USD tăng giá nhẹ so với yên, giao dịch quanh ngưỡng 157,5 yên đổi 1 USD.

Giữa tháng này, đồng yên có lúc tăng giá tới mức dưới 153 yên đổi 1 USD do kỳ vọng rằng BOJ sẽ tiếp tục tăng lãi suất và đẩy nhanh tốc độ tăng lãi suất để ứng phó với lạm phát. Tuy nhiên, sau khi BOJ tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm lên 1,25% vào hôm 18/9, đồng yên đã trượt giá nhanh trở lại bất chấp cơ quan này phát tín hiệu có thể tiếp tục thắt chặt chính sách trong thời gian tới.

Việc hai thành viên trong hội đồng của BOJ bỏ phiếu phản đối việc tăng lãi suất trong lần họp này là một lý do quan trọng khiến giới đầu tư cho rằng BOJ có thể không theo kịp các ngân hàng trung ương khác trong việc tăng lãi suất.

Mức độ biến động tỷ giá yên sáng nay là khá hạn chế do thị trường Nhật Bản đóng cửa nghỉ lễ và giới đầu tư quốc tế thận trọng với khả năng nhà chức trách can thiệp vào thị trường ngoại hối. Sự thận trọng gia tăng sau khi tờ báo Nikkei Asia đưa tin Nhật Bản đã thực hiện động thái kiểm tra tỷ giá USD/yên vào hôm 18/9.

Việc kiểm tra tỷ giá thường là bước đệm trước khi cơ quan chức năng thực sự can thiệp vào thị trường. Ngoài ra, các đợt can thiệp cũng thường được tiến hành vào những thời điểm mà thanh khoản trên thị trường giảm xuống mức thấp, chẳng hạn như trong dịp nghỉ lễ, nhằm khuếch đại tác động.

"Do Nhật Bản đang trong kỳ nghỉ lễ, mọi người lại nhớ đến những gì đã xảy ra vào cuối tháng 4 và đầu tháng 5, thời điểm nhà chức trách đã can thiệp thị trường ngoại hối khi đang nghỉ lễ. Tuy nhiên, tôi không cho rằng khả năng can thiệp sẽ xảy ra ở mức tỷ giá 157 hay 157,5 yên đổi 1 USD”, ông Marc Chandler, chiến lược gia trưởng của công ty Bannockburn Capital Markets ở New York, nhận định với hãng tin Reuters.

Sự giảm giá này của đồng yên diễn ra khi hầu hết các ngân hàng trung ương lớn khác đều phát tín hiệu thắt chặt, khiến thị trường kỳ vọng sẽ có thêm các đợt tăng lãi suất trong năm nay.

Ngoài BOJ, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cũng đã tăng lãi suất trong tháng này. Cả hai đều cảnh báo rằng có thể cần thắt chặt chính sách hơn nữa để kiềm chế lạm phát - vấn đề một phần bắt nguồn từ cuộc xung đột đã kéo dài gần 7 tháng ở Trung Đông.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của công ty quản lý sàn giao dịch CME, thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng 55% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 10 và xác suất 88% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12. Trong khi đó, thị trường đang định giá khả năng chỉ khoảng 30% BOJ tăng lãi suất lên 1,5% trong cuộc họp tháng 10.

"Trừ khi BOJ thắt chặt chính sách nhanh hơn Fed, chênh lệch lãi suất khoảng 2,75 điểm phần trăm giữa Mỹ và Nhật Bản sẽ tiếp tục thúc đẩy các giao dịch chênh lệch lãi suất (carry trade) sử dụng đồng yên làm nguồn vốn”, ông Carlos Casanova - chuyên gia kinh tế cấp cao về châu Á tại Union Bancaire Privee - nhận định trong một báo cáo.

"Chúng tôi dự báo tỷ giá USD/yên sẽ tăng lên mức 160 vào cuối năm nay trước khi giảm nhẹ xuống 156 vào giữa năm 2027”, ông cho biết.

Chỉ số Dollar Index, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt trong đó có đồng yên và đồng euro, đã tăng 1,1% trong tuần trước, đánh dấu mức tăng hàng tuần mạnh nhất kể từ đầu tháng 6. Mức tăng này phản ánh kỳ vọng của thị trường về các đợt tăng lãi suất tiếp theo của Fed.

Phiên ngày 21/9, Dollar Index tiếp tục tăng, đạt hơn 100,4 điểm.

Phát biểu cùng ngày, Chủ tịch Fed chi nhánh Chicago, ông Austan Goolsbee, cho rằng lạm phát tại Mỹ có thể đã vượt ra khỏi các cú sốc về thuế quan và giá năng lượng trong 18 tháng qua và hiện đang chịu tác động từ nhu cầu mạnh mẽ - một thực tế có thể đòi hỏi Fed phải đẩy nhanh tốc độ tăng lãi suất.

Đồng tình với quan điểm cần một chính sách quyết liệt hơn, Chủ tịch Fed chi nhánh St. Louis, ông Alberto Musalem, cho rằng Fed có thể sẽ cần tiếp tục tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát do nhu cầu mạnh mẽ và cú sốc giá hàng hóa đã lan rộng ra ngoài lĩnh vực năng lượng.