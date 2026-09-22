Sáng 22/9: NHNN niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.640 đồng

Đồng yên chịu áp lực trước giá của đồng USD trong phiên thứ Ba, khi giới giao dịch cho rằng các nhà hoạch định chính sách Nhật Bản có thể gặp khó trong việc theo kịp xu hướng cứng rắn của các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới, khiến chênh lệch lãi suất giữa Nhật Bản và các nền kinh tế lớn tiếp tục ở mức cao.

Biến động trên thị trường khá hạn chế do Nhật Bản nghỉ lễ và nhà đầu tư thận trọng trước khả năng cơ quan chức năng can thiệp vào thị trường ngoại hối.

Báo Nikkei trước đó đưa tin Nhật Bản đã tiến hành kiểm tra tỷ giá USD/JPY vào thứ Sáu. Động thái này thường được xem là bước đi có thể diễn ra trước khi nhà chức trách trực tiếp can thiệp vào thị trường.

Sau khi giảm giá trong phiên thứ Hai, đồng yên giao dịch ở mức 157,33 JPY/USD vào đầu phiên thứ Ba. Trong khi đó, tâm lý trên các thị trường tài chính nói chung được cải thiện nhờ giá dầu đi xuống.

Các cặp tiền tệ khác nhìn chung ổn định, với euro giao dịch ở 1,1467 USD/EUR. Trên thị trường tiền mã hóa, giá bitcoin tăng lên trên 87.000 USD, mức cao nhất trong tám tháng.

Ngoài nhịp phục hồi sau thông tin giới chức Nhật Bản kiểm tra tỷ giá, đồng yên nhìn chung vẫn chịu áp lực kể từ khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) nâng lãi suất vào thứ Sáu, trong bối cảnh có hai thành viên đưa ra quan điểm ôn hòa và không đồng thuận với quyết định này.

Diễn biến đó trái ngược với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) khi ngân hàng trung ương này đã nâng lãi suất trong tuần trước, cũng như phần lớn các ngân hàng trung ương lớn khác trên thế giới. Các ngân hàng này đang phát đi những tín hiệu chính sách cứng rắn, khiến thị trường gia tăng kỳ vọng sẽ có thêm các đợt nâng lãi suất trong phần còn lại của năm.