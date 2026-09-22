Xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Lào Cai đạt hơn 2,4 tỷ USD, tăng 64%

Theo số liệu tổng hợp từ Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai, trong 9 tháng năm 2026, tổng giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn đạt 2,403 tỷ USD, tăng 64% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 1,42 tỷ USD, tăng 123%; kim ngạch nhập khẩu đạt 830,51 triệu USD, tăng 18%. Các loại hình xuất nhập khẩu khác như: tạm nhập tái xuất, kho ngoại quan, chuyển cửa khẩu, quá cảnh... đạt 121,59 triệu USD, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2025.

Hoạt động xuất nhập khẩu sôi động tại Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành. Ảnh: laocai.gov.vn

Cửa khẩu quốc tế đường sắt tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong hoạt động xuất nhập khẩu của tỉnh Lào Cai. Trong 9 tháng, tổng giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu này đạt 335,72 triệu USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2025. Các mặt hàng thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu qua đường sắt chủ yếu là phốt pho vàng, phốt pho đỏ và axit phốtphoric. :)

Tổng giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế đường bộ đạt 2,06 tỷ USD, tăng 77,69% so với cùng kỳ năm 2025. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu gồm gỗ ván bóc, thanh long, dưa hấu, sầu riêng, mít, chuối, chôm chôm, xoài, sắn... Trong khi đó, hàng hóa nhập khẩu chủ yếu là hoa, cây cảnh, rau củ quả tươi, than cốc, phân bón, máy móc, thiết bị, bánh kẹo và năng lượng điện.

Tại cửa khẩu Mường Khương và các lối mở biên giới khác, hoạt động xuất nhập cảnh, trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới được duy trì ổn định, góp phần bảo đảm hoạt động giao thương khu vực biên giới.

Cùng với đà tăng của hoạt động xuất nhập khẩu, thu ngân sách từ hoạt động cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong 9 tháng năm 2026 đạt 1.816,62 tỷ đồng, tăng 44,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Kết quả trên cho thấy hoạt động thông quan hàng hóa qua các cửa khẩu Lào Cai tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, trong đó khu vực cửa khẩu đường bộ đang có mức tăng mạnh, góp phần thúc đẩy thương mại biên giới và tăng nguồn thu ngân sách địa phương.