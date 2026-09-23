Volvo có CEO mới

Volvo Cars vừa chính thức thông báo ông Klaus Zellmer sẽ đảm nhiệm vai trò Giám đốc Điều hành mới của thương hiệu này chậm nhất vào ngày 1/10/2027, kế nhiệm ông Hakan Samuelsson. Ông có hơn 30 năm kinh nghiệm trong ngành công nghiệp ôtô và đang giữ chức CEO Skoda.

Volvo chỉ định ông Klaus Zellmer làm CEO mới

Ông Zellmer từng làm việc hơn 20 năm tại Porsche, đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo, trong đó có CEO Porsche Đức và Porsche Bắc Mỹ. Trước khi đứng đầu Skoda, ông là thành viên ban điều hành Volkswagen Passenger Cars, phụ trách hoạt động marketing, bán hàng và hậu mãi. Kinh nghiệm làm việc tại cả phân khúc xe cao cấp lẫn các thương hiệu sản xuất số lượng lớn được Chủ tịch Li Shufu đánh giá là phù hợp với định hướng của hãng.

Ông Klaus Zellmer sẽ đảm nhiệm vai trò Giám đốc Điều hành mới tại Volvo Cars chậm nhất vào ngày 1/10/2027, kế nhiệm ông Hakan Samuelsson. Hiện tại, ông giữ vị trí CEO của hãng xe Skoda.

Việc bổ nhiệm ông Zellmer diễn ra trong bối cảnh Volvo Cars đang chịu sức ép từ thuế quan, nhu cầu xe điện suy yếu và chi phí phát triển sản phẩm cao. Hãng xe có trụ sở tại Thụy Điển, hiện thuộc sở hữu đa số của Geely Holding (Trung Quốc), đã gặp khó khăn trong việc đạt các mục tiêu lợi nhuận đề ra trước đây.

Giá cổ phiếu của hãng tiếp tục giao dịch gần mức thấp kỷ lục và đã giảm hơn 45% kể từ đầu năm, trong khi các biện pháp tiết kiệm chi phí đang góp phần giảm bớt áp lực lên lợi nhuận. Mặc dù nhu cầu đối với mẫu xe điện chủ lực mới EX60 vượt kỳ vọng ban đầu, doanh số tại Mỹ và Trung Quốc vẫn chịu sức ép.

Volvo trong giai đoạn thay đổi chiến lược

Tại ngày hội chiến lược diễn ra tuần trước, Volvo Cars công bố kế hoạch ra mắt 13 mẫu xe mới từ nay đến năm 2030, với mục tiêu tăng gấp đôi thị phần. Kế hoạch bao gồm 7 mẫu xe dành cho các thị trường phương Tây và 6 mẫu xe hướng đến Trung Quốc, kết hợp các dòng xe thuần điện và hybrid.

Volvo Cars công bố kế hoạch ra mắt 13 mẫu xe mới từ nay đến năm 2030, với mục tiêu tăng gấp đôi thị phần. Kế hoạch bao gồm 7 mẫu xe dành cho các thị trường phương Tây và 6 mẫu xe hướng đến Trung Quốc.

Volvo cũng đang phải cân bằng giữa việc tách biệt công nghệ phương Tây và Trung Quốc để tiếp tục hoạt động tại Mỹ. Thách thức này trở nên phức tạp hơn khi thương hiệu Polestar đang đối mặt với lệnh cấm bán xe tại thị trường Mỹ.

Để hạn chế tác động từ thuế quan, Volvo đang điều chỉnh mạng lưới sản xuất. Hãng chuyển hoạt động sản xuất mẫu XC60 hybrid sang bang South Carolina (Mỹ), đồng thời tăng sản lượng EX30 tại nhà máy ở Bỉ. Những thay đổi này nằm trong nỗ lực giảm mức độ ảnh hưởng của các rào cản thương mại đối với hoạt động kinh doanh toàn cầu.