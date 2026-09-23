Việt Nam có hai sân bay trong nhóm kết nối tốt nhất thế giới

Nội Bài nằm trong nhóm 50 sân bay kết nối tốt nhất thế giới. Ảnh: Phan Công

Theo bảng xếp hạng của OAG, Tân Sơn Nhất đứng thứ 48, giảm 3 bậc so với năm trước, với 8.441 phương án kết nối, liên thông tới 100 điểm đến. Trong khi đó, Nội Bài tăng 8 bậc, lên vị trí 49, với 8.679 phương án kết nối, tới 105 điểm đến.

OAG xây dựng bảng xếp hạng dựa trên dữ liệu chuyến bay tại 100 sân bay lớn trên thế giới trong giai đoạn từ tháng 9-2025 đến tháng 8-2026, tập trung vào số lượng hành trình nối chuyến hợp lệ trong ngày được xác định có hoạt động hàng không bận rộn nhất.

Dù có nhiều phương án kết nối hơn, Nội Bài đứng sau Tân Sơn Nhất do cung ứng 22,5 triệu ghế, thấp hơn 4,8 triệu ghế so với sân bay tại TP Hồ Chí Minh. Vietnam Airlines là hãng có thị phần lớn nhất tại hai sân bay, lần lượt 37% và 35%.

Hai sân bay của Việt Nam cũng lọt nhóm 25 sân bay kết nối tốt với hàng không giá rẻ. Trong đó, Tân Sơn Nhất đứng thứ 19, Nội Bài thứ 22. Hàng không giá rẻ chiếm lần lượt 37% và 35% công suất khai thác; Vietjet là hãng hàng không giá rẻ có thị phần lớn nhất tại cả hai sân bay, ở mức 30-31%.