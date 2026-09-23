Tiền gửi thanh toán vượt 1,22 triệu tỷ đồng vào cuối quý II

Số dư tiền gửi thanh toán tăng nhẹ, tài khoản cá nhân tiếp tục mở rộng. (Ảnh minh họa)

Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, đến cuối quý II/2026, tiền gửi thanh toán của cá nhân tại hệ thống ngân hàng đạt khoảng 1,22 triệu tỷ đồng. So với mức khoảng 1,199 triệu tỷ đồng vào cuối quý I/2026, số dư đã phục hồi nhẹ.

Diễn biến trong hơn một năm qua cho thấy tiền gửi thanh toán của cá nhân có xu hướng biến động. Cuối quý I/2025, số dư đạt khoảng 1,316 triệu tỷ đồng, sau đó tăng lên khoảng 1,346 triệu tỷ đồng vào cuối quý II. Sang quý III, con số này giảm còn khoảng 1,304 triệu tỷ đồng và duy trì quanh mức này vào cuối năm.

Bước sang năm 2026, tiền gửi thanh toán tiếp tục giảm, xuống khoảng 1,199 triệu tỷ đồng vào cuối quý I trước khi tăng trở lại lên hơn 1,22 triệu tỷ đồng vào cuối tháng 6.

Tiền gửi thanh toán được thống kê là các khoản tiền gửi không kỳ hạn còn hoạt động của cá nhân tại ngân hàng, chủ yếu phục vụ thanh toán qua thẻ và các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt khác. Do có thể sử dụng ngay cho giao dịch, khoản tiền này thường được khách hàng duy trì để đáp ứng nhu cầu chi tiêu và thanh toán thường xuyên.

Theo quy định hiện hành, lãi suất tối đa đối với tiền gửi không kỳ hạn là 0,5%/năm. Với mức lãi suất thấp hơn đáng kể so với tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi thanh toán chủ yếu phục vụ nhu cầu thanh khoản thay vì mục tiêu sinh lời.

Trong khi số dư tiền gửi thanh toán chưa trở lại mức cao của năm 2025, số lượng tài khoản thanh toán cá nhân tiếp tục tăng. Đến cuối tháng 6/2026, toàn hệ thống có khoảng 256,7 triệu tài khoản, tăng khoảng 7,3 triệu tài khoản so với đầu năm và tăng gần 33 triệu tài khoản so với cùng kỳ năm 2025.