Đơn vị công lập tại TP Hồ Chí Minh được góp vốn thương mại hóa nghiên cứu

HĐND TP Hồ Chí Minh vừa thông qua nghị quyết quy định việc thành lập, tham gia thành lập, góp vốn, quản lý và điều hành doanh nghiệp nhằm thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ của các cơ sở giáo dục công, cơ sở giáo dục nghề nghiệp công và tổ chức khoa học, công nghệ công thuộc phạm vi quản lý của thành phố.

Nghị quyết cũng quy định việc viên chức tham gia góp vốn, làm đại diện theo ủy quyền hoặc quản lý, điều hành doanh nghiệp theo các điều kiện pháp luật.

Theo quy định, các đơn vị công lập được sử dụng quyền sở hữu trí tuệ do mình sở hữu, kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo mà mình được giao quản lý, sử dụng cùng các tài sản hợp pháp khác để góp vốn vào doanh nghiệp. Giá trị tài sản góp vốn, tỷ lệ và phương thức, thời điểm góp vốn phải được xác định trong đề án thương mại hóa, bảo đảm minh bạch, phù hợp giá trị thực tế và khả năng khai thác, thương mại hóa của tài sản.

Ảnh minh họa.

Đơn vị có thể thuê tổ chức tư vấn độc lập hoặc chuyên gia để thẩm định giá tài sản, quyền sở hữu trí tuệ, phương án góp vốn nhưng trách nhiệm quyết định vẫn thuộc về người có thẩm quyền.

Đáng chú ý, viên chức làm việc tại các cơ sở này được phép tham gia góp vốn, làm đại diện theo ủy quyền hoặc trực tiếp tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp khi phải đáp ứng các quy định của pháp luật và được xác định rõ trong đề án thương mại hóa đã phê duyệt.

Để triển khai hoạt động thương mại hóa, đơn vị công lập có trách nhiệm lập đề án thương mại hóa làm cơ sở xem xét, phê duyệt và tổ chức thực hiện.

Đề án phải làm rõ cơ sở pháp lý, sự cần thiết và mục tiêu; kết quả nghiên cứu dự kiến thương mại hóa; tình trạng pháp lý và quyền sở hữu trí tuệ; phương án sử dụng tài sản để góp vốn, phương án tổ chức sản xuất, kinh doanh, loại hình doanh nghiệp, vốn điều lệ, các bên tham gia và tỷ lệ góp vốn, điều lệ doanh nghiệp, phương án phân chia lợi ích, chia sẻ rủi ro, xử lý tài sản khi chấm dứt hoạt động…

Người đứng đầu cơ sở công lập được quyền quyết định việc thành lập, tham gia thành lập, góp vốn để thương mại hóa kết quả nghiên cứu thuộc phạm vi quản lý, trên cơ sở đề án thương mại hóa được phê duyệt. Đối với tổ chức thuộc diện phải xin ý kiến cấp trên, người đứng đầu chỉ được ra quyết định sau khi có chủ trương chấp thuận.

Ngoài ra, việc cử, thay đổi hoặc chấm dứt người đại diện theo ủy quyền, cũng như cử viên chức tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp đều do người có thẩm quyền của cơ sở công lập quyết định theo đúng quy định pháp luật, quy chế nội bộ và đề án đã phê duyệt.