Giám sát 'Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá' tại Đà Nẵng

Đoàn giám sát tại TP.HCM

Năm 2025, lần đầu tiên một bảng xếp hạng quy mô toàn quốc dành riêng cho lĩnh vực khách sạn được công bố, nhằm tôn vinh các đơn vị tiên phong xây dựng môi trường dịch vụ không khói thuốc, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và nâng tầm hình ảnh du lịch Việt Nam văn minh, an toàn, thân thiện.

Chương trình do Báo Văn Hóa phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá tổ chức, đã vinh danh 44 khách sạn đến từ 16 tỉnh, thành phố, gồm 10 khách sạn 3 sao, 18 khách sạn 4 sao và 16 khách sạn 5 sao.

Nhằm đánh giá và khuyến khích việc thực hiện tiêu chí về môi trường không thuốc lá, ban tổ chức đã thành lập đoàn giám sát các khách sạn được vinh danh tại TP.HCM, Đà Nẵng và Hà Nội. Thành viên đoàn gồm đại diện Vụ Pháp chế, Báo Văn Hoá, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Quỹ Phòng bệnh và Sở Du lịch các địa phương.

TS Nguyễn Anh Vũ, Tổng Biên tập Báo Văn Hoá, Trưởng Ban tổ chức phát biểu tại đợt giám sát ở TP.HCM

Căn cứ bảng tiêu chí chấm điểm, đoàn giám sát kiểm tra việc niêm yết nội quy, thông báo quy định cấm hút thuốc đến khách khi đặt phòng, cơ chế xử phạt và bồi thường, cùng hệ thống biển báo tại sảnh, lễ tân, phòng họp, nhà hàng, quầy bar, buồng ngủ, khu vực bếp, hành lang, cầu thang và khu vực dành riêng cho người hút thuốc (nếu có).

Trước đó, đợt giám sát đầu tiên đã được thực hiện tại TP.HCM từ ngày 5 – 8.8 với 10 khách sạn. TS Nguyễn Anh Vũ, Tổng Biên tập Báo Văn Hoá, Trưởng Ban tổ chức cho biết các đơn vị thể hiện sự sẵn sàng cao với hồ sơ, chứng minh đầy đủ và hệ thống biển báo cấm hút thuốc được chuẩn hóa tại mọi vị trí.

Điển hình là khách sạn Renaissance Riverside Hotel Saigon với hơn 300 nhân viên, áp dụng hệ thống giám sát đa tầng gồm camera, bảng theo dõi và báo cáo định kỳ về thời gian nhân viên ra vào khu vực dành cho người hút thuốc.

Khách sạn cũng có chính sách thưởng trực tiếp cho nhân viên bỏ thuốc lá và xét thi đua cuối năm. Qua đó, ghi nhận 3 nhân viên bỏ thuốc hoàn toàn và 17 nhân viên giảm đáng kể tần suất.

Tại Đà Nẵng, Ban Tổ chức sẽ giám sát tại 11 khách sạn gồm: Khách sạn Vanda; Khách sạn Diamond Sea; Khách sạn Minh Toàn Safi Ocean; Khách sạn Biển Vàng; Khu nghỉ dưỡng Sheraton Grand Danang Beach Resort and Spa; Khách sạn Mường Thanh Grand; Khách sạn Sanouva Danang; Hội An Historic; Khu du lịch Biển Hội An; Khu nghỉ dưỡng Silk Sense Hội An River; Khách sạn Hadana Boutique Resort Hội An.

Bên cạnh đó, khách sạn áp dụng mức phí dọn dẹp, vệ sinh 5 triệu đồng mỗi trường hợp vi phạm trong phòng lưu trú. Trong năm 2025, hàng chục trường hợp đã phải bồi thường với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Theo TS Nguyễn Anh Vũ, con số thu được không nên nhìn dưới góc độ doanh thu mà là thành công trong quản trị dựa trên sự răn đe, giúp duy trì tuyệt đối 100% phòng không khói thuốc.

Một số khách sạn khác cũng thực hiện cơ chế này như Premier Pearl Hotel với 7 trường hợp vi phạm trong 7 tháng đầu năm, với tổng số tiền 14 triệu đồng.

Đoàn giám sát kiểm tra biển báo cấm hút thuốc tại phòng các khách sạn

Mặc dù các đơn vị nỗ lực tuân thủ Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và duy trì môi trường du lịch xanh – sạch – văn minh, qua đợt giám sát vẫn nhận diện nhiều điểm nghẽn.

Đó là tình trạng người hút thuốc ngày càng trẻ, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và có xu hướng hút lén; áp lực tiếp đón khách quốc tế từ các thị trường có tỷ lệ hút thuốc cao; khó khăn trong phát hiện, xử lý vi phạm do thiếu chứng cứ và bất đồng ngôn ngữ; công tác đào tạo, tập huấn pháp luật còn hạn chế dẫn đến bố trí khu vực cấm hút thuốc chưa đúng quy định và xử lý vi phạm chủ yếu dừng ở nhắc nhở.

Các khách sạn mong muốn được hỗ trợ đào tạo, tập huấn thực hiện quy định liên quan đến Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, cập nhật quy chế nội bộ với nhân viên, bổ sung biển cấm đối với thuốc lá điện tử và cung cấp tài liệu truyền thông bằng nhiều ngôn ngữ như Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc.

Đồng thời, các cơ quan chức năng như Sở VHTTDL, Sở Y tế cần cập nhật biến động của các loại hình thuốc lá mới để hỗ trợ cơ sở lưu trú có căn cứ xử lý vi phạm.

Ngày 22.9, Báo Văn Hoá phối hợp với Quỹ Phòng bệnh tổ chức lễ phát động Chương trình Bảng xếp hạng “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá” lần thứ II năm 2026.

Theo Thể lệ, tất cả các loại hình khách sạn có đăng ký kinh doanh trên phạm vi toàn quốc đều có thể tham gia Chương trình.

Khách sạn tham gia gửi hồ sơ trực tiếp qua đường bưu điện, ngoài phong bì ghi rõ: Hồ sơ tham dự Chương trình Bảng xếp hạng “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá” lần thứ II năm 2026.

Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

- Thời gian: Từ ngày ban hành Thể lệ đến hết ngày 30.10.2026 (Tính theo dấu bưu điện).

- Địa điểm: Báo Văn Hóa, tầng 4, số 141 Nguyễn Thái Học, phường Ô Chợ Dừa, TP. Hà Nội.

- Điện thoại: 024.38224965

- Email: bxhkskhongkhoithuocla.bvh@gmail.com

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