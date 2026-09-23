Công ty EPS: Phát động thi đua hoàn thành đại tu tổ máy S1 Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2

Giám đốc EPS Trương Văn Phương làm việc với hai PXSC Vĩnh Tân.

Theo kế hoạch, công trình đại tu tổ máy S1 (công suất 622 MW) sẽ được triển khai từ ngày 01/10/2026, dự kiến kết thúc vào ngày 29/11/2026, với khối lượng và phạm vi công việc lớn, nhiều hạng mục yêu cầu kỹ thuật cao, huy động sự tham gia của lực lượng kỹ sư, công nhân thuộc hai Phân xưởng Sửa chữa (PXSC) Vĩnh Tân cùng các đơn vị liên quan.

Ban Lãnh đạo, Công đoàn Công ty EPS gặp gỡ, động viên người lao động.

Tại buổi làm việc, Lãnh đạo công ty EPS ghi nhận sự chủ động của các PXSC Vĩnh Tân cùng các đơn vị trong việc chuẩn bị nguồn lực, phương án và các điều kiện cần thiết phục vụ công tác đại tu.

Để bảo đảm công trình được triển khai đúng kế hoạch, Giám đốc Công ty EPS giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, yêu cầu tăng cường phối hợp giữa các lực lượng, kiểm soát chặt chẽ chất lượng từng hạng mục, bám sát tiến độ và đặc biệt tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn trong suốt quá trình thực hiện.

Dịp này, Ban Lãnh đạo, Công đoàn Công ty EPS đã thăm hỏi và động viên người lao động tham gia đại tu. Sự quan tâm, động viên trước thời điểm bước vào công trình nhằm khích lệ người lao động thêm quyết tâm, tập trung cao độ và sẵn sàng cho giai đoạn cao điểm sắp tới.

Công ty EPS phối hợp với Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân rà soát các hạng mục, sẵn sàng cho công trình đại tu S1 NMĐ Vĩnh Tân 2.

Trước đó, Công ty EPS đã có buổi làm việc với Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân về rà soát toàn diện các nội dung chuẩn bị đại tu. Hai đơn vị thống nhất phương thức phối hợp nhằm đảm bảo công trình được triển khai an toàn tuyệt đối, chất lượng và đảm bảo tiến độ, sớm đưa tổ máy vận hành trở lại, góp phần nâng cao độ tin cậy, hệ số khả dụng của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 và đóng góp vào mục tiêu sản xuất điện của Tổng Công ty Phát điện 3 năm 2026.