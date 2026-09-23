Lào Cai: Khánh Hòa, Bảo Hà, Bảo Yên tổ chức Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi năm 2026

* Khánh Hòa: 15 thí sinh tranh tài tại vòng chung khảo

Ngày 22/9, Đảng ủy xã Khánh Hòa tổ chức vòng chung khảo Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2026 với sự tham gia của 15 thí sinh, gồm 5 thí sinh thuộc nhóm chi bộ cơ sở và 10 thí sinh thuộc nhóm chi bộ thôn. Đây là những thí sinh xuất sắc được lựa chọn từ 29 thí sinh tham gia vòng sơ khảo.

Quang cảnh hội thi.

Tại vòng chung khảo, các thí sinh trải qua 2 phần thi gồm thuyết trình và bốc thăm trả lời câu hỏi xử lý tình huống.

Ở phần thi thuyết trình, các thí sinh tập trung giới thiệu những kinh nghiệm, mô hình, cách làm trong công tác xây dựng Đảng và tổ chức hoạt động của chi bộ, như chuyển đổi số, đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác phát triển đảng viên, vai trò của bí thư chi bộ, công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân.

Thí sinh tham gia thi vòng chung khảo.

Các nội dung thuyết trình gắn với thực tiễn tại cơ quan, đơn vị, trường học và khu dân cư, qua đó tạo điều kiện để các thí sinh trao đổi, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Ở phần xử lý tình huống, các câu hỏi tập trung vào những vấn đề thường phát sinh trong thực tiễn công tác tại cơ sở. Các thí sinh vận dụng kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng điều hành để đưa ra phương án giải quyết, thể hiện vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu chi ủy, chi bộ và khả năng vận dụng các quy định của Đảng vào công việc cụ thể.

Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh.

Kết thúc hội thi, ở nhóm chi bộ thôn, giải Nhất thuộc về đồng chí Triệu Cao Bằng - Bí thư Chi bộ thôn Làng Chạp.

Ở nhóm chi bộ cơ sở, giải Nhất thuộc về đồng chí Lương Đình Hưởng - Chi bộ UBND xã.

Ban tổ chức trao giải Nhất cho 2 thí sinh xuất sắc.

Ban Tổ chức đồng thời trao 2 giải Nhì, 2 giải Ba và 2 giải Khuyến khích.

Hội thi là dịp để đội ngũ bí thư chi bộ nâng cao kiến thức, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng và phương pháp lãnh đạo, điều hành hoạt động của chi bộ.

* Bảo Hà: 8 thí sinh tham dự vòng chung kết

Ngày 23/9, Đảng ủy xã Bảo Hà tổ chức chung kết Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2026 với sự tham gia của 8 thí sinh là bí thư, phó bí thư các chi bộ trực thuộc. Đây là những thí sinh xuất sắc được lựa chọn từ 52 thí sinh tham gia vòng sơ khảo.

Dự hội thi có đồng chí Nguyễn Anh Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Phạm Thành Long - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức hội thi; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cùng đại diện các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Anh Dũng nhấn mạnh, hội thi là dịp để đội ngũ bí thư, phó bí thư chi bộ trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức, nghiệp vụ và kỹ năng lãnh đạo, chỉ đạo công tác chi bộ; đồng thời vận dụng kiến thức, kinh nghiệm vào thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng.

Các thí sinh thể hiện phần thi.

Tại vòng chung kết, các thí sinh trải qua 3 phần thi. Phần thứ nhất là chấm điểm bài thi tự luận nhằm đánh giá kiến thức và khả năng vận dụng các quy định, nghiệp vụ công tác Đảng.

Phần thi “Khởi động - Bản lĩnh Bí thư Chi bộ”, mỗi thí sinh trả lời 5 câu hỏi trong thời gian 5 phút, tập trung vào Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng; nghiệp vụ công tác Đảng; vai trò, chức năng, nhiệm vụ của chi bộ, chi ủy và bí thư chi bộ.

Ở phần “Xử lý tình huống”, các tình huống gắn với thực tiễn công tác xây dựng Đảng ở cơ sở được cụ thể hóa bằng hình ảnh AI. Qua đó đánh giá kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, điều hành và khả năng vận dụng chủ trương, quy định của Đảng vào thực tiễn của từng thí sinh.

Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh xuất sắc.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao giải Nhất cho thí sinh Bùi Hữu Nam - Phó Bí thư Đảng bộ Công an xã Bảo Hà; đồng thời trao 1 giải Nhì, 2 giải Ba và 4 giải Khuyến khích.

* Bảo Yên: 14 thí sinh thể hiện kiến thức, kỹ năng công tác Đảng

Sáng 23/9, Đảng bộ xã Bảo Yên tổ chức Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2026.

Dự hội thi có đồng chí Hoàng Quốc Bảo - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Lý Thị Bầu - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cùng cán bộ, đảng viên trên địa bàn.

Tham gia hội thi có 14 thí sinh là bí thư, phó bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã. Nội dung thi tập trung vào kiến thức, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng và kỹ năng xử lý các tình huống thực tiễn tại cơ sở.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các thí sinh.

Các thí sinh được kiểm tra kiến thức về Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng; công tác tư tưởng, dân vận, kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; tổ chức xây dựng Đảng, quản lý đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ; phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Hội thi cũng chú trọng những nội dung gắn với thực tiễn tại địa phương, cơ quan, đơn vị như kỹ năng điều hành sinh hoạt chi bộ; phát triển, quản lý đảng viên; xử lý tình huống phát sinh; công tác dân vận, tuyên giáo ở cơ sở; tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Qua các phần thi, các thí sinh thể hiện khả năng vận dụng kiến thức lý luận vào thực tiễn, kỹ năng điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba và 7 giải chuyên đề cho các thí sinh có thành tích xuất sắc.

Ban tổ chức trao giải Nhất cho thí sinh Bùi Hữu Nam - Phó Bí thư Đảng bộ Công an xã.

Trao giải Nhì cho các thí sinh.

Trao giải Ba cho các thí sinh.

Thông qua hội thi, các địa phương tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác Đảng, năng lực điều hành và xử lý tình huống cho đội ngũ bí thư, phó bí thư chi bộ, cấp ủy viên ở cơ sở; đồng thời tạo môi trường trao đổi kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng.