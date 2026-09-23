Xổ số kiến thiết Cần Thơ thông tin về chuyến học tập kinh nghiệm nước ngoài và hiệu quả sản phẩm mới

Trụ sở Công ty xổ số kiến thiết Cần Thơ. (Ảnh: Công ty xổ số)

Trước đó, Kiểm toán Nhà nước chỉ rõ Công ty xổ số kiến thiết Cần Thơ chi hơn 1,4 tỷ đồng tổ chức đoàn đi Nhật Bản, Dubai để khảo sát, học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác giám sát, quản lý, điều hành kinh doanh xổ số. Tuy nhiên, Kiểm toán Nhà nước đánh giá lịch trình và cách thức tổ chức các chuyến đi chưa phù hợp với kế hoạch được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

Theo kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2021-2025, Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ xác định nhiệm vụ trọng tâm là nghiên cứu, từng bước đưa vào vận hành các loại hình xổ số mới (xổ số cào, xổ số bóc biết kết quả ngay, xổ số lô tô). Mục tiêu nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường, gia tăng doanh thu và thúc đẩy sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Trước thực tế việc phát triển các sản phẩm xổ số mới tại một số địa phương trong khu vực thu được các kết quả khác nhau, Công ty nhận thấy cần có sự đánh giá cẩn trọng về phương thức tổ chức, hệ thống phân phối và hiệu quả kinh doanh.

Năm 2024, doanh nghiệp đã tổ chức đoàn công tác gồm Hội đồng Giám sát xổ số, Ban lãnh đạo, đại diện các phòng chuyên môn cùng các đại lý lớn sang học tập kinh nghiệm tại một số quốc gia phát triển.

Giải thích về việc đưa đại lý tham gia đoàn, đại diện Công ty cho biết hệ thống đại lý đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong khâu phân phối. Các đại lý được lựa chọn là những đối tác uy tín lâu năm (nhiều đại lý gắn bó hơn 20 năm), có quy mô tiêu thụ lớn.

Việc khảo sát thực tế cùng đại lý giúp doanh nghiệp đánh giá đúng khả năng tiếp cận thị trường, chuẩn bị nguồn lực cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2026-2030.

Sau chuyến khảo sát, đầu năm 2025, Công ty triển khai Đề án kinh doanh vé xổ số cào biết kết quả ngay và chính thức phát hành đợt đầu tiên vào ngày 2/9/2025.

Tính đến nay, tổng doanh số tiêu thụ dòng sản phẩm này đã đạt hơn 154,3 tỷ đồng. Trong đó, năm 2025 phát hành 3 đợt, đạt doanh số hơn 111 tỷ đồng. Năm 2026, doanh số lũy kế đạt hơn 42 tỷ đồng.

Bên cạnh dòng sản phẩm mới, tình hình kinh doanh chung của Công ty trong 9 tháng đầu năm 2026 tiếp tục duy trì đà phát triển ổn định: Doanh số phát hành lũy kế đạt 6.160 tỷ đồng (đạt 74,40% kế hoạch năm). Nộp ngân sách nhà nước ước đạt 2.025,057 tỷ đồng (đạt 79,41% kế hoạch).

Ngoài ra, công tác an sinh xã hội cũng được đẩy mạnh. Trong tổng kế hoạch phân bổ 40,6 tỷ đồng năm 2026, tính đến hết tháng 9/2026, Công ty đã thực hiện lũy kế 20,3 tỷ đồng cho các hoạt động tài trợ giáo dục, an sinh xã hội bằng tiền và hiện vật.