Việc tử tế!

Công an xã Phú Ninh tiếp nhận và trao trả tài sản cho người dân.

Ngay sau đó, ông Bình mang toàn bộ tài sản nhặt được đến giao nộp cho Công an xã Phú Ninh để xác minh, trả lại cho chủ sở hữu. Công an xã nhanh chóng kiểm tra thông tin, đối chiếu giấy tờ và xác định người đánh rơi tài sản là bà Phạm Thị Xuân (1956, trú xã Phú Ninh) nên mời đến nhận lại. Bà Xuân vui mừng cảm ơn ông Bình cùng CBCS Công an xã Phú Ninh.