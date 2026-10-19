Pháp luật

Việc tử tế!

Sáng 17-10, ông Huỳnh Ngọc Bình (1965, trú xã Phú Ninh, TP Đà Nẵng) nhặt được chiếc túi có ĐTDĐ và gần 200.000 đồng cùng một số giấy tờ tùy thân, trên đoạn Quốc lộ 40B.

Chuyên trang Công an Đà Nẵng - Báo Công an Nhân dân
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Công an xã Phú Ninh tiếp nhận và trao trả tài sản cho người dân.

Công an xã Phú Ninh tiếp nhận và trao trả tài sản cho người dân.

Ngay sau đó, ông Bình mang toàn bộ tài sản nhặt được đến giao nộp cho Công an xã Phú Ninh để xác minh, trả lại cho chủ sở hữu. Công an xã nhanh chóng kiểm tra thông tin, đối chiếu giấy tờ và xác định người đánh rơi tài sản là bà Phạm Thị Xuân (1956, trú xã Phú Ninh) nên mời đến nhận lại. Bà Xuân vui mừng cảm ơn ông Bình cùng CBCS Công an xã Phú Ninh.

P.NINH

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/viec-tu-te-post359634.html