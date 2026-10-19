Việc tử tế!
Sáng 17-10, ông Huỳnh Ngọc Bình (1965, trú xã Phú Ninh, TP Đà Nẵng) nhặt được chiếc túi có ĐTDĐ và gần 200.000 đồng cùng một số giấy tờ tùy thân, trên đoạn Quốc lộ 40B.
Ngay sau đó, ông Bình mang toàn bộ tài sản nhặt được đến giao nộp cho Công an xã Phú Ninh để xác minh, trả lại cho chủ sở hữu. Công an xã nhanh chóng kiểm tra thông tin, đối chiếu giấy tờ và xác định người đánh rơi tài sản là bà Phạm Thị Xuân (1956, trú xã Phú Ninh) nên mời đến nhận lại. Bà Xuân vui mừng cảm ơn ông Bình cùng CBCS Công an xã Phú Ninh.