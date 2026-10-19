THÔNG BÁO: Về việc thay đổi địa bàn hoạt động
Căn cứ Quyết định số 411/QĐ-KV3 ngày 14/10/2026 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Khu vực 3 về việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân liên phường, xã Quyết Thắng;
Quỹ tín dụng nhân dân liên phường, xã Quyết Thắng (viết tắt: Quỹ tín dụng nhân dân Quyết Thắng) trân trọng thông báo về việc thay đổi địa bàn hoạt động kể từ ngày 14/10/2026, cụ thể như sau:
Địa bàn hoạt động: Phường Chiềng Cơi, phường Tô Hiệu và phường Chiềng Sinh, tỉnh Sơn La.
Quỹ tín dụng nhân dân Quyết Thắng trân trọng thông báo để các cơ quan, đoàn thể và thành viên biết, phối hợp thực hiện.
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch: Nguyễn Văn Dũng
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/thong-tin-quang-cao/thong-bao-ve-viec-thay-doi-dia-ban-hoat-dong-ECRf3FCvg.html