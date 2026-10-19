Quỹ tín dụng nhân dân liên phường, xã Quyết Thắng (viết tắt: Quỹ tín dụng nhân dân Quyết Thắng) trân trọng thông báo về việc thay đổi địa bàn hoạt động kể từ ngày 14/10/2026, cụ thể như sau:

Địa bàn hoạt động: Phường Chiềng Cơi, phường Tô Hiệu và phường Chiềng Sinh, tỉnh Sơn La.

Quỹ tín dụng nhân dân Quyết Thắng trân trọng thông báo để các cơ quan, đoàn thể và thành viên biết, phối hợp thực hiện.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch: Nguyễn Văn Dũng