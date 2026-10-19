Giấu dịch, bán chạy lợn bệnh sẽ bị xử lý nghiêm

Ngày 19/10, UBND tỉnh Nghệ An cho biết đã ban hành Công điện khẩn số 27/CĐ-UBND ngày 16/10 về chấn chỉnh công tác phòng, chống dịch tả lợn châu Phi, yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm soát, không để dịch lây lan trên diện rộng.

Lực lượng chức năng phun hóa chất khử trùng phương tiện nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh. Ảnh: P.G.

Theo UBND tỉnh Nghệ An, từ đầu năm 2026 đến nay, dịch giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025, nhưng vẫn diễn biến phức tạp tại một số địa phương, nguy cơ tái phát và lây lan còn cao.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chính quyền các xã, phường tăng cường giám sát, phát hiện sớm lợn ốm, chết để kiểm tra, lấy mẫu và xử lý kịp thời. Các địa phương phải kiểm soát chặt việc vận chuyển, thu gom, giết mổ, kinh doanh lợn và sản phẩm từ lợn.

Những hành vi giấu dịch, bán chạy lợn bệnh, vận chuyển, giết mổ trái phép và vứt xác lợn ra môi trường phải được phát hiện, lập hồ sơ xử lý hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Việc tiêu hủy lợn mắc bệnh phải đúng quy trình, bảo đảm vệ sinh thú y và môi trường. Các địa phương đồng thời tăng cường vệ sinh, tiêu độc, khử trùng, hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện an toàn sinh học, không giấu dịch khi phát hiện lợn có dấu hiệu mắc bệnh.

UBND tỉnh yêu cầu các xã, phường chủ động bố trí nhân lực, kinh phí, vật tư phòng dịch; kiểm soát nguồn lợn nhập vào và chỉ hướng dẫn tái đàn khi cơ sở bảo đảm điều kiện an toàn dịch bệnh.

Các địa phương tiếp tục tiêm phòng vaccine cho đàn vật nuôi vụ Thu năm 2026, bảo đảm tỷ lệ trên 80% tổng đàn; báo cáo kết quả về Sở Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 30/10/2026.

Chủ tịch UBND cấp xã phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo, để dịch bệnh lây lan trên diện rộng, gây thiệt hại lớn.