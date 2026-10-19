19h bất ngờ nhận 450 triệu đồng từ người lạ, anh Lý Văn Dũng SN 1987 ở Thái Nguyên có hành động khiến nhiều người chú ý

Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Thái Nguyên, khoảng 19h, ngày 15/10, anh Lý Văn Dũng (sinh năm 1987, trú tại xóm Thịnh Đức, xã Văn Hán, tỉnh Thái Nguyên) bất ngờ nhận được số tiền 450 triệu đồng chuyển vào tài khoản ngân hàng cá nhân.

Nhận thấy số tiền lớn không rõ nguồn gốc, anh Dũng đã chủ động trình báo Công an xã Văn Hán để xác minh, giải quyết.

Công an xã chứng kiến anh Dũng trao trả lại số tiền cho chị Huệ - Ảnh: Công an tỉnh Thái Nguyên

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, dưới sự chỉ đạo của chỉ huy ca trực, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Văn Hán đã khẩn trương xác minh, làm rõ số tiền trên là của chị Nguyễn Thị Huệ (sinh năm 1987, trú tại xóm Mỹ Hòa, xã Nam Hòa, tỉnh Thái Nguyên) là người đã chuyển nhầm số tiền 450 triệu đồng vào tài khoản của anh Dũng.

Đến 7h30 ngày 16/10, Công an xã Văn Hán đã mời chị Huệ, anh Dũng đến để phối hợp thực hiện các thủ tục trao trả số tiền 450 triệu đồng, đảm bảo còn nguyên vẹn, đầy đủ.

Nhận được số tiền, chị Huệ đã vô cùng cảm kích trước tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Văn Hán đã nhanh chóng xác minh tìm chủ sở hữu số tiền trên và sự trung thực, tự giác của anh Lý Văn Dũng.

Từ sự việc trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tài khoản ngân hàng bất ngờ nhận được tiền không rõ nguồn gốc.

Người nhận nên chủ động liên hệ ngân hàng hoặc cơ quan công an để được hướng dẫn xác minh, xử lý đúng quy định.

Đặc biệt, không tự ý sử dụng khoản tiền và cũng không chuyển trả theo yêu cầu của người lạ khi chưa xác minh chính xác thông tin. Đây là biện pháp cần thiết nhằm tránh những rủi ro liên quan đến các thủ đoạn lừa đảo lợi dụng giao dịch chuyển khoản nhầm.