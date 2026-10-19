Kịp thời cứu sống người phụ nữ nhảy cầu Vàm Cống

Trước đó, vào khoảng 18h50 ngày 18/10, sau khi tiếp nhận tin báo có một người phụ nữ vừa nhảy từ trên cầu Vàm Cống (đoạn thuộc phường Thốt Nốt, TP Cần Thơ) xuống sông Hậu.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Tổ công tác Đội Cảnh sát đường thủy số 1 do Trung tá Nguyễn Quang Huy làm Tổ trưởng, cùng các thành viên là Trung tá Hồ Chí Dũng, Thiếu tá Nguyễn Công Việt và Thượng úy Lâm Duy Nhân đã nhanh chóng đến hiện trường, triển khai phương án ứng cứu. Thời điểm này, dòng nước chảy xiết và trời tối khiến việc tìm kiếm nạn nhân vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, với quyết tâm cứu người, Tổ công tác cùng người dân địa phương đã tìm thấy và đưa nạn nhân lên khỏi mặt nước an toàn.

Nạn nhân được đưa đến cơ sở y tế kiểm tra sức khỏe.

Ngay sau đó, nạn nhân được lực lượng làm nhiệm vụ dùng cano chuyên dụng đưa đến cơ sở y tế gần nhất để kiểm tra sức khỏe.

Nạn nhân sau đó được xác định là chị N.T.N. (SN 1989, ngụ xã Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp). Hiện tại, chị N. đang được tiếp tục theo dõi, chăm sóc y tế tích cực tại Bệnh viện đa khoa An Giang.

Trung tá Tiền Đăng Khoa, Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy số 1 cho biết, ngoài tinh thần kịp thời, quyết đoán và dũng cảm của các CBCS đơn vị, còn có tinh thần dũng cảm, vì cộng đồng của hai người dân là anh Phan Tấn P. và Võ Đức Đ.. Nếu không có sự chung sức, hỗ trợ phương tiện và thông tin kịp thời từ người dân, công tác cứu hộ giữa dòng sông trong đêm tối sẽ gặp rất nhiều khó khăn.