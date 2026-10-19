Trả lại 220 triệu đồng cho người chuyển nhầm tài khoản

Ngày 19/10, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an xã Vạn Lộc vừa phối hợp hỗ trợ hoàn trả thành công số tiền 220 triệu đồng cho ông Hoàng Đăng Thúy (SN 1969, trú tại xã Lâm Thao, tỉnh Bắc Ninh) do chuyển nhầm tài khoản.

Người dân gửi thư cảm ơn lực lượng Công an Thanh Hóa.

Trước đó, trong quá trình thao tác giao dịch ngân hàng, ông Thúy vô tình chuyển nhầm khoản tiền lớn trên vào tài khoản của anh Phạm Văn Định (SN 1982, trú tại xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa). Ngay khi nhận được thông báo biến động số dư bất thường không rõ nguồn gốc, anh Định đã lập tức đến trụ sở Công an xã Vạn Lộc trình báo, nhờ xác minh để trả lại tài sản cho người bị mất.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Vạn Lộc đã khẩn trương phối hợp cùng Công an xã Lâm Thao (tỉnh Bắc Ninh) tiến hành tra cứu, xác minh thông tin chủ tài khoản chuyển đi. Bằng sự chủ động và tinh thần trách nhiệm, lực lượng Công an đã làm rõ người thực hiện giao dịch, đồng thời hướng dẫn các thủ tục pháp lý cần thiết để hoàn trả toàn bộ 220 triệu đồng cho ông Thúy an toàn, đúng quy định.

Xúc động trước nghĩa cử cao đẹp của anh Định cũng như sự tận tụy của lực lượng Công an cơ sở, ngày 15/10, ông Hoàng Đăng Thúy đã gửi thư cảm ơn sâu sắc tới Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an xã Vạn Lộc và cá nhân anh Phạm Văn Định.

Sự trung thực của người dân cùng sự phản ứng nhanh chóng, trách nhiệm của Công an xã Vạn Lộc không chỉ bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho công dân mà còn góp phần lan tỏa nét đẹp văn hóa, tô thắm thêm hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân "Vì nhân dân phục vụ".