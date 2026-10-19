Khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng hiếp dâm người dưới 16 tuổi ở Thái Nguyên

Ngày 19/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam B.V.T (SN 1973) và T.T.H (SN 2004) cùng trú tại xã Đại Phúc (tỉnh Thái Nguyên) để điều tra về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" theo điều 142, Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu của công an, trong thời gian từ năm 2020 đến năm 2023, đối tượng B.V.T đã nhiều lần thực hiện hành vi xâm hại tình dục cháu T.N.H trú tại xã Đại Phúc.

Bị can B.T.T.H (bên trái) và B.V.T tại cơ quan điều tra.

Trong khi đó, cũng trong khoảng thời gian năm 2022 đến tháng 8/2026, cháu H bị đối tượng B.T.T.H xâm hại tình dục nhiều lần.

Đến tháng 10/2026, cháu H đã đến cơ quan Công an trình báo.

Làm việc với cơ quan điều tra, 2 đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Căn cứ kết quả điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng B.V.T và B.T.T.H về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.