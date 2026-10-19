Lửa bao trùm, xe tải cháy trơ khung trên cao tốc

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Rạng sáng 19/10, ô tô tải chở khay nhựa đựng cá lưu thông trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, theo hướng Nam - Bắc. Khi lưu thông đến Km31 qua xã Tân Minh, tỉnh Lâm Đồng, xe tải bất ngờ phát hỏa. Phát hiện sự việc, tài xế vội dừng xe, tấp vào làn dừng khẩn cấp, rồi tìm cách dập lửa.

Tuy nhiên, thời điểm này, gió thổi mạnh cùng với vật liệu trong thùng hàng dễ cháy, khiến ngọn lửa bùng phát dữ dội. Cột khói đen cuồn cuộn bốc cao cả một đoạn cao tốc, khiến giao thông lưu thông theo hướng Nam - Bắc ùn tắc kéo dài.

Nhận được tin báo khẩn, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực lập tức điều động phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ tiếp cận hiện trường, phun nước khống chế đám cháy.

Xe tải cháy dữ dội trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. Ảnh: Thắng Ngọc

Ngoài ra, lực lượng Cảnh sát giao thông (thuộc Đội 6, Cục Cảnh sát giao thông) khẩn trương phối hợp cùng đơn vị quản lý tuyến cao tốc lập rào chắn, tổ chức phân luồng từ xa nhằm giải tỏa áp lực giao thông. Lực lượng chức năng hướng dẫn các phương tiện di chuyển theo quốc lộ 1 trước khi vòng trở lại cao tốc.

Ít phút sau, đám cháy được khống chế. Tại hiện trường, xe tải bị ngọn lửa thiêu rụi, biến dạng chỉ còn trơ khung sắt, nhiều hàng hóa vương vãi, đổ tràn xuống mặt đường.

Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân.