Xác minh vụ tài xế Grab ôm mặt khi bị nhóm người nghi say xỉn đánh

Trước đó, anh Đ.P.N. (25 tuổi, trú tại phường Buôn Ma Thuột; tài xế Grab) cho biết, khoảng 18h20 ngày 18/10, anh nhận cuốc xe chở một người đi quãng đường khoảng 16km.

Khi đến nơi, anh N. thấy người này có biểu hiện nghi say xỉn, đang ngồi dưới đất. Do thấy việc chở khách không an toàn nên anh nhờ người đặt xe hủy chuyến.

Sau đó, những người đi cùng vị khách nhờ anh N. đặt giúp taxi. Trong quá trình này cả hai bên lời qua tiếng lại.

Tài xế Grab bị đè xuống đường. Ảnh: Cắt từ clip

Theo trình bày của anh N., anh bị một số người đánh vào đầu, gáy và hai bên sườn khiến cơ thể bị ê ẩm. Do khi xảy ra sự việc anh đã ôm mặt nên không nhìn rõ những người đánh mình.

Theo nội dung clip được một người dân ghi lại, anh N. bị một người đàn ông mặc áo tím dùng tay, chân đè xuống đất dù có người can ngăn.

Sau đó, một người mặc áo đỏ cũng có hành vi xô xát với anh N. Trong clip, nhóm người này cho rằng tài xế Grab có thái độ không đúng mực.