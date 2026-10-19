Đã trả hết nợ nhưng ngân hàng chưa giải chấp tài sản, phải làm sao?

Thời báo Ngân hàng xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi. Sau đây là phần tư vấn:

Khi khách hàng đã hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ trả nợ, tài sản dùng để bảo đảm khoản vay có thể được giải chấp theo quy định. Tuy nhiên, việc trả hết nợ không đồng nghĩa với việc thông tin thế chấp đã tự động được xóa tại cơ quan đăng ký.

Theo Điều 327 Bộ luật Dân sự năm 2015, thế chấp tài sản chấm dứt khi nghĩa vụ được bảo đảm bằng thế chấp chấm dứt. Đồng thời, Điều 322 quy định bên nhận thế chấp có nghĩa vụ trả lại giấy tờ liên quan đến tài sản sau khi chấm dứt thế chấp nếu các bên có thỏa thuận về việc bên nhận thế chấp giữ giấy tờ.

Trường hợp đã tất toán khoản vay nhưng chưa được giải chấp, khách hàng cần liên hệ ngân hàng để xác nhận tình trạng khoản vay, đồng thời yêu cầu cung cấp giấy tờ xác nhận hoàn thành nghĩa vụ trả nợ và văn bản cần thiết để thực hiện thủ tục xóa đăng ký thế chấp.

Khách hàng cũng cần kiểm tra xem tài sản có đang bảo đảm cho khoản vay hoặc nghĩa vụ khác hay không. Bởi trong một số trường hợp, tài sản có thể được sử dụng để bảo đảm nhiều nghĩa vụ theo thỏa thuận, nên việc tất toán một khoản vay chưa đủ căn cứ để giải chấp toàn bộ tài sản.

Theo Nghị định số 99/2022/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm, khi toàn bộ nghĩa vụ được bảo đảm đã chấm dứt, khách hàng có thể thực hiện thủ tục xóa đăng ký biện pháp bảo đảm theo quy định. Đối với tài sản là quyền sử dụng đất, nhà ở, thủ tục này được thực hiện tại cơ quan đăng ký đất đai có thẩm quyền.

Nếu ngân hàng chậm cung cấp giấy tờ hoặc không phối hợp giải chấp dù khách hàng đã hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ được bảo đảm, khách hàng nên gửi văn bản yêu cầu giải quyết, đề nghị ngân hàng nêu rõ nguyên nhân và thời hạn xử lý. Trường hợp không được giải quyết thỏa đáng, khách hàng có thể thực hiện quyền khiếu nại hoặc khởi kiện theo quy định pháp luật.

Để tránh phát sinh vướng mắc, người vay nên lưu giữ chứng từ tất toán, văn bản xác nhận nghĩa vụ và kiểm tra tình trạng đăng ký thế chấp sau khi hoàn thành thủ tục, bảo đảm quyền lợi khi có nhu cầu mua bán, chuyển nhượng hoặc sử dụng tài sản cho giao dịch khác.