Đề xuất chỉ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt mới được nhận làm con nuôi

Phiên họp được tiến hành dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình bày tờ trình của Chính phủ về các dự án luật, trong đó có dự án Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi). Ảnh: TRỌNG HẢI

Cụ thể, tờ trình của Chính phủ về 3 dự án luật, trong đó có dự án Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi), do Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình bày nêu rõ, ngoài trường hợp nhận con nuôi trong phạm vi gia đình, đối tượng được nhận làm con nuôi phải là trẻ em bị bỏ rơi, mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc không nơi nương tựa theo quy định của pháp luật về trẻ em. Quy định này nhằm bảo đảm chỉ những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn toàn không có cơ hội sống trong gia đình gốc mới được giải quyết cho làm con nuôi. Mục tiêu cốt lõi là tôn trọng quyền của trẻ em được sống cùng cha mẹ đẻ, tránh việc tách trẻ khỏi gia đình gốc một cách không cần thiết.

Nhằm xây dựng môi trường sống an toàn và lành mạnh cho con nuôi, dự thảo luật cũng bổ sung các quy định nghiêm cấm nhận con nuôi, gồm người đang trong quá trình xử lý hình sự/chấp hành án; người đã từng bị kết án về các tội danh nguy hiểm.

Người đang trong quá trình xử lý hình sự/chấp hành án là người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ; trong thời gian thử thách của án treo hoặc được tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Quang cảnh phiên họp Quốc hội sáng 19-10. Ảnh: TRỌNG HẢI

Người đã từng bị kết án về các tội danh nguy hiểm bao gồm các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người; bắt, giữ, giam người trái pháp luật; loạn luân; ngược đãi, hành hạ người thân; dụ dỗ, ép buộc, chứa chấp người dưới 18 tuổi phạm pháp; các tội phạm về ma túy; các tội xâm phạm an ninh quốc gia cũng như phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh.

"Việc sửa đổi, bổ sung các quy định này nhằm bảo đảm con nuôi được sống trong môi trường gia đình an toàn, lành mạnh", Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng nói.

Trình bày báo cáo thẩm tra về nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu cho biết, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị chỉnh lý điều kiện của người nhận nuôi con nuôi theo hướng bổ sung cụm từ “đang trong thời gian thử thách” vào sau cụm từ “bị kết án phạt tù nhưng được hưởng án treo” để bảo đảm tính thống nhất với các trường hợp không được nhận con nuôi khác.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu trình bày báo cáo thẩm tra. Ảnh: TRỌNG HẢI

Ngoài ra, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị nghiên cứu, cân nhắc quy định cấm nuôi con nuôi với trường hợp người từng bị xử lý vi phạm hành chính về bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em.

Theo Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, đây là những yếu tố tác động trực tiếp đến sự an toàn của trẻ và bảo đảm điều kiện nhận con nuôi không thấp hơn điều kiện nhận chăm sóc thay thế khác theo quy định của Luật Trẻ em.