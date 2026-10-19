Người đàn ông có hành vi xấu ở chợ, Công an vào cuộc liền làm rõ danh tính

Theo Công an TP Hà Nội, ngày 9/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1992, đăng ký thường trú tại Đào Xá, Phú Thọ) về hành vi “Trộm cắp tài sản”, theo khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, sáng 1/10/2026, Dũng đến khu vực chợ Minh Khai, phường Xuân Phương và thực hiện hành vi trộm cắp một chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Air Blade, mang biển kiểm soát 29V7-246.12.

Đối tượng Nguyễn Văn Dũng. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Công an phường Xuân Phương đã nhanh chóng phát hiện, bắt giữ đối tượng. Tại cơ quan Công an, Dũng khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản của mình.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã tiến hành các thủ tục tố tụng theo quy định pháp luật để xử lý vụ việc.

Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản cá nhân; khóa xe cẩn thận, sử dụng thiết bị chống trộm và lựa chọn nơi gửi xe an toàn. Khi phát hiện dấu hiệu trộm cắp hoặc có thông tin liên quan, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để phối hợp xử lý.