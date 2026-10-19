Cụ ông 84 tuổi để lại tài sản cho người vợ bí ẩn, tòa tuyên bố danh tính gây chấn động

Theo The Times of India, ông Clifford Stanley Perrin qua đời tại bệnh viện Maryborough vào đêm Giáng sinh năm 2025. Khi còn sống, ông từng bị lừa đảo tình cảm qua mạng, khiến tài chính suy kiệt. Tài sản còn lại của ông chỉ là một căn nhà nhỏ tại Hervey Bay, đang chịu khoản vay thế chấp ngược.

Mối quan hệ bắt đầu từ một cuộc trò chuyện trên mạng

Ông Perrin sinh năm 1941, từng làm nhiều công việc trước khi nghỉ hưu vào năm 2005. Ông sống một mình, thị lực suy giảm đáng kể và không còn khả năng tự lái xe. Theo lời kể của một tài xế xe buýt địa phương thường xuyên giúp đỡ ông, cụ ông khá cô đơn và không có nhiều bạn bè thân thiết.

Khoảng năm 2012, ông quen một phụ nữ tự giới thiệu tên Stella Helena Bennett qua Internet. Người này nói mình sinh năm 1976, từng là người mẫu thời trang, xuất thân từ một gia đình khá giả ở New York, Mỹ.

Dù chưa từng đến New York hay gặp người phụ nữ này trực tiếp, ông Perrin tin rằng hai người đã kết hôn vào ngày 25/4/2013. Stella khẳng định họ làm thủ tục kết hôn ủy quyền và gửi cho ông một giấy chứng nhận kết hôn. Sau khi xem xét, tòa án kết luận giấy tờ này là giả.

Ảnh minh họa

Theo đó, Stella kể rằng cô được thừa kế một khoản tiền lớn từ cha nhưng không thể nhận nếu chưa nộp thuế. Người phụ nữ liên tục đề nghị ông Perrin hỗ trợ tài chính, cung cấp thông tin danh tính và hứa sẽ chuyển đến sống cùng ông sau khi nhận được tiền.

Sau đó, Stella nói đã chuyển đến Kuala Lumpur, Malaysia, rồi tiếp tục viện dẫn các khoản thuế để yêu cầu ông gửi thêm tiền. Cô còn đưa cho ông những tài liệu liên quan đến thuế thừa kế và một lá thư mang tên một công ty bảo hiểm. Tòa án xác định các giấy tờ này là giả mạo.

Trong nhiều năm, ông Perrin bị yêu cầu chuyển tiền vào những tài khoản đứng tên người khác, gửi Bitcoin, mua thẻ quà tặng điện tử và cung cấp thông tin ngân hàng, thẻ tín dụng cùng giấy tờ tùy thân. Người phụ nữ cũng đề nghị ông gửi thẻ SIM và điện thoại cho mình.

Đến tháng 5/2024, ngân hàng chặn một giao dịch của ông và cảnh báo tài khoản nhận tiền có liên quan đến hành vi lừa đảo. Khi ông đề nghị Stella chứng minh danh tính, người này được cho là đã khuyên ông nói với ngân hàng rằng mình đang gửi tiền cho một người thân cần chữa bệnh.

Di chúc khiến gia đình phải đưa vụ việc ra tòa

Trong bản di chúc viết tay lập vào tháng 5/2024, ông Perrin chỉ định Stella làm người quản lý di sản và để lại phần lớn tài sản cho người mà ông gọi là vợ. Di chúc cũng nêu rằng nếu Stella qua đời trước ông, toàn bộ tài sản sẽ được chuyển cho con gái duy nhất của ông, Tanya Maree Stankovich.

Sau khi ông Perrin qua đời, danh tính của Stella bị đặt dấu hỏi. Các luật sư xác minh với chính quyền địa phương tại Massena, nơi người phụ nữ nói mình sinh sống, nhưng không tìm thấy hồ sơ đăng ký cuộc hôn nhân được đề cập.

Giấy chứng nhận kết hôn cũng có nhiều điểm bất thường, trong đó ghi địa danh không chính xác và viết sai tên cô dâu. Theo phán quyết, sau khi được yêu cầu chứng minh danh tính, người phụ nữ còn bị cho là đã yêu cầu tiền trước rồi xóa cuộc trao đổi tin nhắn.

Thẩm phán Treston nhận định các bằng chứng cho thấy Stella có thể không phải người thật và ông Perrin nhiều khả năng là nạn nhân của một vụ lừa đảo tình cảm. Tòa án cũng xem xét những lần ông bày tỏ nghi ngờ về người phụ nữ trong thư điện tử từ năm 2015 và năm 2024.

Ngày 24/9/2026, Tòa án Tối cao bang Queensland quyết định công nhận Tanya Maree Stankovich có quyền quản lý di sản theo di chúc và là người thụ hưởng duy nhất phần tài sản còn lại. Như vậy, người con gái được nhận di sản của cha thay vì người phụ nữ mà ông từng tin tưởng và để lại tài sản.