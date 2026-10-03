Gia Lai: Phát triển 31.000ha dược liệu dưới tán rừng

Trồng thử nghiệm nấm Linh Chi đỏ dưới tán rừng ở Gia Lai. Ảnh: Chi cục kiểm lâm Gia Lai cung cấp

Đề án đặt mục tiêu phát triển cây dược liệu dưới tán rừng theo hướng bền vững, hình thành các vùng nguyên liệu tập trung gắn với bảo tồn đa dạng sinh học. Qua đó, nâng cao giá trị kinh tế rừng, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân.

Đến năm 2030, địa phương hoàn thành công tác điều tra, xây dựng cơ sở dữ liệu và bản đồ phân bố các loài cây dược liệu; xác định các vùng có tiềm năng phát triển dược liệu dưới tán rừng với quy mô 31.000ha. Cùng với đó, xây dựng 2 trung tâm trồng khảo nghiệm và sản xuất giống tại vùng phía Tây và phía Đông; xây dựng 1 trung tâm bảo tồn tri thức y học cổ truyền và nguồn gene cây thuốc quý.

Đề án nêu rõ dự kiến phát triển 31.000ha cây dược liệu gắn với yếu tố sinh thái của từng địa phương, tập trung tại các xã có diện tích rừng tự nhiên lớn và độ tàn che thích hợp.

Đến năm 2050, Gia Lai đặt mục tiêu bảo tồn và phát triển dược liệu dưới tán rừng với diện tích khoảng 50.000ha, hướng tới trở thành vùng sản xuất dược liệu trọng điểm của khu vực Tây Nguyên.

Ông Trương Thanh Hà, Quyền Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Gia Lai, cho biết đề án có vai trò quan trọng trong bảo vệ rừng gắn với bảo tồn, phát triển nguồn gene dược liệu quý và tạo sinh kế cho người dân. Khi người dân được hưởng lợi từ rừng thông qua phát triển dược liệu, họ sẽ có thêm động lực gìn giữ, bảo vệ rừng, góp phần bảo tồn nguồn gene dược liệu quý và giữ màu xanh của những cánh rừng.