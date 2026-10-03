Hưng Yên: Làm rõ nguyên nhân gây nứt nhiều nhà dân ở Thái Thụy

Căn nhà rộng 80m2, cao 2 tầng 1 tum của ông Bùi Công Huyên thôn Thụy Hà, xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên xuất hiện nhiều vết nứt trùng với thời điểm thi công tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Từ khoảng 2 năm nay, một số hộ dân ở thôn Thụy Hà, xã Thái Thụy (Hưng Yên) cảm thấy lo lắng bất, an khi phải sinh sống trong những ngôi nhà bị nứt. Điều đáng nói là theo thời gian, vết nứt càng lớn và kéo dài hơn, cần có biện pháp để xử lý, đảm bảo quyền lợi của các bên liên quan.

Nằm tại cạnh Quốc lộ 39 và nút giao tuyến đường ven biển là căn nhà rộng 80m2, cao 2 tầng 1 tum của nhà ông Bùi Công Huyên. Căn nhà được xây dựng từ năm 2021 bằng bê tông gạch vững chãi, kiên cố.

Tuy nhiên, ở phòng ăn, phía cuối nhà có xuất hiện nhiều vết nứt từ phần cổ trần nhà kéo xuống đến phần tường. Chưa hết, tại các khu vực tường trên tầng 2 cũng xuất hiện nhiều vết nứt dài.

Tháng 9/2025, khi cơn bão số 10 gây mưa lớn trên địa bàn, nhà ông Huyên đã phải hứng chịu cảnh tượng nước thấm, tràn lênh láng vào nhà từ chính những vết nứt trên tường.

Với vẻ mặt tâm tư, ông Bùi Công Huyên chỉ tay về vết nứt trên tường nằm ngay cạnh ổ điện cho biết vết nứt trên tường nhà ông xuất hiện từ sau khi thi công tuyến đường 39 - đoạn mở rộng cạnh nút giao tuyến đường ven biển. Ban đầu vết nứt nhỏ rồi tăng dần theo thời gian.

“Khi công trình hoàn thành là vết nứt xé ra rộng to ra. Đến thời điểm năm 2024 là vết nứt là rõ ràng hơn,” ông Huyên kể và chia sẻ thêm, sau khi phát hiện vết nứt, những người dân bị ảnh hưởng đã phản ánh tới thôn và đơn vị thi công.

Khi ấy, đơn vị thi công cũng có cho người về khảo sát hiện trạng, thực hiện các biện pháp thu thập về thông tin của các hộ dân có hiện tượng nứt nhà tại thôn Thụy Hà. Nhưng đến nay, người dân chưa nhận được câu trả lời về nguyên nhân tường nứt.

Cách đó không xa, căn nhà 3 tầng kiên cố của ông Giang Văn Dân cũng có những vết nứt, xé ở nhiều khu vực. Căn nhà được xây dựng từ năm 2020, kiên cố trên nền đất ruộng cũ với quy trình ép cọc tải trọng lớn, nhưng nay đã bị hư hại.

Tại khu vực phòng thờ nơi tầng 3, có vết nứt dài khoảng hơn 1m, khiến gia đình ông không khỏi lo lắng. Trước thực tế đó, ông Dân có một nguyện vọng duy nhất là được các cơ quan chức năng vào cuộc để đưa ra nguyên nhân và biện pháp khắc phục, ổn định đời sống, tâm lý cho người dân.

Ông Bùi Công Huyên bày tỏ: "Ý nguyện của người dân là đơn thi công có trách nhiệm khắc phục hậu quả xảy ra, đỡ ảnh hưởng lớn đến cuộc sống sinh hoạt. Mỗi lần mưa bão là gia đình tôi lại lo vết nứt có thể gây chập điện đe dọa tính mạng."

Nhiều vết nứt xuất hiện tại nhà người dân thôn Thụy Hà, xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Theo Ủy ban Nhân dân xã Thái Thụy, ngày 26/9, xã nhận được ý kiến của công dân thôn Thụy Hà phản ánh về việc trong quá trình thi công tuyến đường bộ ven biển qua địa bàn thôn Nghĩa Chỉ trước đây, nay là thôn Thụy Hà, một số công trình của hộ gia đình bị ảnh hưởng, hư hỏng nhưng chưa được xem xét đền bù, hỗ trợ. Trước thực tế đó, xã đã mời các bên liên quan đến làm việc.

Tại buổi làm việc đại diện Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận và người dân có đơn thôn Thụy Hà cho biết, trong quá trình thi công tuyến đường từ năm 2021, hiện trạng hư hỏng của một số hộ gia đình tại khu vực giao nhau giữa tuyến đường bộ ven biển và đường 39 đã được ghi nhận bằng biên bản. Đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan cung cấp hồ sơ, tài liệu, làm rõ nguyên nhân và xem xét việc đền bù, hỗ trợ do ảnh hưởng trong quá trình thi công.

Nêu quan điểm của đơn vị liên quan, ông Vũ Mạnh Hùng, Chỉ huy trưởng công trường tuyến đường bộ ven biển, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư PPP đường ven biển tỉnh Thái Bình cho biết quá trình thi công được thực hiện theo hồ sơ thiết kế và các yêu cầu về tiến độ, kỹ thuật, mỹ thuật. Công ty đề nghị người dân gửi đơn đến Ủy ban Nhân dân xã để tổng hợp, chuyển các đơn vị liên quan phối hợp kiểm tra hiện trạng, rà soát hồ sơ, tài liệu và xem xét giải quyết.

Còn theo ông Vũ Phúc Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân xã Thái Thụy, hiện xã ghi nhận ý kiến phản ánh của công dân. Xã đang đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, khẩn trương thực hiện các nội dung đã thống nhất.

Đồng thời, xã đề nghị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư PPP đường ven biển tỉnh Thái Bình sao lục hồ sơ, tài liệu liên quan đến quá trình thi công tuyến đường, trong đó có hồ sơ bảo hiểm, biên bản kiểm tra hiện trạng trước và sau thi công.

Các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát các hồ sơ, đơn kiến nghị của công dân trước đây để làm cơ sở cho việc giải quyết vụ việc.

Người dân thôn Thụy Hà, xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên bức xúc chia sẻ việc nhà bị nứt khi thi công công trình với phóng viên TTXVN. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Ủy ban Nhân dân xã giao thôn Thụy Hà hướng dẫn các hộ gia đình, cá nhân có liên quan thống nhất nội dung kiến nghị bằng văn bản, gửi Ủy ban Nhân dân xã. Trên cơ sở đó, Ủy ban Nhân dân xã tổng hợp, chuyển kiến nghị đến Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng giao thông và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư PPP đường ven biển tỉnh Thái Bình để phối hợp kiểm tra, giải quyết.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thái Thụy cũng yêu cầu các đơn vị liên quan chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để làm việc với các hộ gia đình, cá nhân chậm nhất ngày 6/10.

“Việc xem xét, giải quyết vụ việc được thực hiện trên cơ sở hồ sơ, kết quả kiểm tra thực tế và quy định của pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và các chủ thể khác có liên quan," ông Nguyễn Phúc Khánh nhấn mạnh./.