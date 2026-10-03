Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Đại diện Báo Nhân Dân tại khu vực miền nam nhận được đơn phản ánh như nội dung trên của hộ dân Đặng Xuân Tự và Nguyễn Thị Tố Nga, ngụ tại địa chỉ số 473 Hoàng Hữu Nam, phường Long Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. Sự việc đã xảy ra từ gần một năm trước tới nay với mức độ ngày càng nghiêm trọng do Thành phố Hồ Chí Minh đang trong cao điểm mùa mưa.

Theo ghi nhận thực tế của phóng viên Báo Nhân Dân ngày 23/9, do tác động của nước ngập thốc lên từ đường cống thoát nước dưới nền nhà, 7 căn phòng trọ của ngôi nhà này đã bị hư hại nặng nề, nhiều phòng bị ngập bùn đất không thể sinh hoạt được; tường gạch của một số phòng cũng đã bị nứt.

Nước ngập tràn vào các nhà trọ. (Ảnh: Gia đình cung cấp)

Nhìn dãy phòng trọ ngập trong bùn đất, bà Nguyễn Thị Tố Nga, chủ của căn nhà cho biết: Để bảo đảm an toàn cho tính mạng và tài sản của người ở trọ, chúng tôi đã tạm thời ngừng việc cho thuê để khắc phục, riêng căn ngoài cùng hiện đang có người thuê để làm dịch vụ về tóc hiện cũng không thể hoạt động do nền nhà bị xói lở, sụt lún nghiêm trọng.

Bà Nga cho biết thêm: Mỗi khi mưa lớn, do lưu lượng từ hệ thống mương nước phía sau nhà (chưa hoàn thiện về hạ tầng-PV) đổ vào hệ thống thoát nước chạy ngầm dưới nền nhà khiến tình trạng sụt lún, dòng chảy mạnh của nước đẩy ra càng nhanh hơn. Chúng tôi chỉ nơm nớp sợ sụt lún gây sập nhà.

Nước và bùn đọng lâu ngày gây ra cảnh tượng này trên sàn nhà khiến gia đình rất lo lắng. (Ảnh: Gia đình cung cấp)

Ông Đặng Xuân Tự, chủ nhà dẫn chúng tôi đi vòng ra phía sau căn nhà đang ở. Phía sau là một bãi đỗ container, xe tải lớn rộng hàng nghìn mét vuông. Sát vách của dãy nhà của ông Đặng Xuân Tự cũng như nhiều hộ dân khác là một mương thoát nước dài khoảng 50m. Tuy nhiên, mương nước này hiện chưa được đấu nối ra hệ thống thoát nước chung.

Hình ảnh phía trước căn nhà của bà Nguyễn Thị Tố Nga. (Ảnh: Gia đình cung cấp)

Theo anh Tự, do hạ tầng thoát nước tại bãi xe này chưa đồng bộ, trong khi dưới nền nhà anh lại có một hệ thống cống thoát nước nên khi lượng nước ở mương nước này đầy đã chảy vào hệ thống này. Mưa càng lớn, lực chảy càng mạnh. Đây có thể là nguyên nhân gây ra tình trạng ngập lụt và sụt lún đối với nền nhà của gia đình thời gian qua.

Tường bị nứt khiến căn phòng có thể đổ sập bất cứ lúc nào. (Ảnh: Quang Quý)

Theo quan sát bằng mắt thường, tại miệng cống thoát nước mà gia đình anh Tự cho rằng có cống thoát nước đi ngầm dưới nền nhà của mình, hiện đã được bít bằng một khối bê tông rất lớn.

Tìm hiểu quy hoạch về hệ thống thoát nước tại địa phương, gia đình anh Tự cho biết: Trên địa bàn không có hệ thống thoát nước nào được thiết kế tại vị trí hiện trạng như hiện tại.

Hình ảnh clip bà Nguyễn Thị Tố Nga cho rằng, dưới nền nhà có một đường ống thoát nước, khi mưa to, nước thoát không kịp ra đường thoát nước trên đường Hoàng Hữu Nam, là nguyên nhân khiến gia đình rơi vào hoàn cảnh như hiện nay. (Clip: Gia đình cung cấp ngày 30/9/2026)

Trong đơn phản ánh, gia đình anh Đặng Xuân Tự và Nguyễn Thị Tố Nga cũng cho rằng: Sự việc này đã xảy ra đối với gia đình hơn một năm nay, gia đình đã trình báo Ủy ban nhân dân phường Long Bình để có giải pháp hỗ trợ, xử lý. Cụ thể, trong trận mưa ngày 1/10/2025, khi có mưa lớn gây ngập gây thiệt hại về tài sản, gia đình đã báo địa phương và Cổng thông tin Quốc gia 1022 để được hỗ trợ. Trong cuộc làm việc diễn ra sau đó 2 ngày (3/10/2025), chính quyền địa phương thông báo sẽ có hướng xử lý vào ngày 9/10/2025. Tuy nhiên, sau gần một năm, khi các sự cố chưa được xử lý, gia đình anh Tự vẫn đang tiếp tục nơm nớp lo sợ với tình trạng nêu trên mỗi khi mưa xuống.

Ngoài trường hợp của gia đình chị Nga bị nặng nhất, nhiều hộ dân bên cạnh cũng đang rơi vào hoàn cảnh tương tự khi nước theo chân tường ngấm vào nhà ảnh hưởng lớn đến việc sinh hoạt, kinh doanh.

Nhận thông tin phản ánh, ngày 23/9/2026, Phóng viên Báo Nhân Dân đã liên hệ với Ủy ban nhân dân phường Long Bình, Thành phố Hồ Chí Minh để làm việc, gửi hồ sơ kèm các nội dung cần làm rõ để trả lời bạn đọc. Tuy nhiên, đến sáng 3/10/026, Báo Nhân Dân vẫn chưa nhận được phản hồi chính thức từ địa phương về vấn đề này.

Một hệ thống thoát nước tại bãi xe container phía sau nhà bà Nguyễn Thị Tố Nga nhưng chưa được đấu nối đồng bộ với hệ thống thoát nước chung trên địa bàn phường Long Bình. (Ảnh: Quang Quý)