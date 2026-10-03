Hà Nội chuyển mục đích gần 9.826 m² đất tại Chùa Bộc để xây nhà ở cao tầng

Ảnh minh họa. (Ảnh: Đoàn Chi)

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường vừa ký ban hành Quyết định số 5397/QĐ-UBND cho Tổng Công ty 36 - CTCP chuyển mục đích sử dụng diện tích đất trên để thực hiện dự án. Khu đất hiện do Tổng Công ty 36 - CTCP quản lý, sử dụng.

Theo quyết định, khu đất có tổng diện tích 9.825,7 m², được xác định theo Bản vẽ tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 do Công ty cổ phần Kiến trúc MH lập năm 2026 và được UBND phường Kim Liên chấp thuận tại Văn bản số 2361/UBND-KTHTĐT ngày 30/6/2026. Diện tích khu đất cũng được xác định theo Thông báo tính diện tích số 26.26/HSDT do Công ty cổ phần Khảo sát địa chính và Đo đạc bản đồ lập ngày 08/9/2026.

Trong tổng diện tích này, phần lớn là 6.842,7 m² đất ở, được sử dụng để xây dựng công trình nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ và công trình hạ tầng, phía dưới có tầng hầm. Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với diện tích này.

Tổng Công ty 36 - CTCP được sử dụng phần đất ở trong thời hạn 50 năm kể từ ngày UBND TP Hà Nội ký quyết định. Đối với người mua nhà ở, thời hạn sử dụng đất được xác định là lâu dài theo quy định.

Bên cạnh đất ở, khu đất còn có 2.940,6 m² đất thương mại, dịch vụ để xây dựng các công trình văn phòng, khách sạn, thương mại, dịch vụ và hạ tầng phục vụ, trong đó có tầng hầm. Nhà nước cho Tổng Công ty 36 - CTCP thuê diện tích này theo hình thức trả tiền thuê đất hằng năm, thời hạn sử dụng 50 năm kể từ ngày UBND TP Hà Nội ban hành quyết định.

Phần diện tích còn lại 42,4 m² nằm trong chỉ giới đường đỏ. Đây là diện tích được giao đất không thu tiền sử dụng đất. Tổng Công ty 36 - CTCP có trách nhiệm đầu tư xây dựng đường trên phần diện tích này và sau khi hoàn thành phải bàn giao cho chính quyền địa phương, cơ quan chức năng của thành phố quản lý theo quy định.

Như vậy, cơ cấu sử dụng đất của dự án được phân định theo từng mục đích và hình thức sử dụng, trong đó đất ở được giao có thu tiền sử dụng đất, đất thương mại, dịch vụ được cho thuê trả tiền hằng năm, còn phần đất nằm trong chỉ giới đường đỏ được giao không thu tiền sử dụng đất để thực hiện hạ tầng giao thông.

Về nghĩa vụ tài chính, quyết định nêu rõ giá đất để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được xác định theo quy định hiện hành. Tổng Công ty 36 - CTCP có trách nhiệm liên hệ với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính và Thuế TP Hà Nội để thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định.

UBND TP Hà Nội đồng thời yêu cầu Tổng Công ty 36 - CTCP chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu và tài liệu đã cung cấp trong hồ sơ đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất. Doanh nghiệp cũng phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm của nhà đầu tư theo Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 06/1/2026 của UBND TP Hà Nội về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư.

Các cơ quan chuyên môn của thành phố gồm Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Xây dựng và các sở, ngành có liên quan cùng Thuế TP Hà Nội được giao thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, trong đó kiểm tra, hướng dẫn Tổng Công ty 36 - CTCP thực hiện các nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định.

Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội có trách nhiệm chỉnh lý, cập nhật biến động đất đai vào hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai theo quy định.