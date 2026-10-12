Thái Nguyên: Thu hút FDI chất lượng cao, tạo động lực hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số

FDI tiếp tục khẳng định vai trò động lực tăng trưởng

Trong 9 tháng năm 2026, Thái Nguyên ghi nhận kết quả tích cực trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), với tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm đạt 8.052,9 triệu USD. Trong đó, 23 dự án FDI được cấp mới với tổng vốn đăng ký 5.811,05 triệu USD; 22 dự án điều chỉnh tăng vốn, bổ sung 2.241,85 triệu USD. Lũy kế đến ngày 30/9/2026, toàn tỉnh có 251 dự án FDI với tổng vốn đăng ký đạt 19,406 tỷ USD.

Những con số trên cho thấy sức hấp dẫn của Thái Nguyên đối với các nhà đầu tư quốc tế, đồng thời phản ánh xu hướng mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp đang hiện diện tại địa phương. Dòng vốn tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực điện tử, sản xuất linh kiện, bảng mạch, công nghiệp chế biến, chế tạo và công nghệ cao, tạo động lực thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Dây chuyền sản xuất tại Công ty Vina Technology tại KCN Điềm Thụy, xã Điềm Thụy, tỉnh Thái Nguyên.

Đối với mục tiêu tăng trưởng hai con số, FDI có ý nghĩa quan trọng trên nhiều phương diện. Trước hết, việc thu hút các dự án quy mô lớn góp phần bổ sung nguồn lực đầu tư, mở rộng năng lực sản xuất công nghiệp và gia tăng giá trị xuất khẩu. Khi các dự án đi vào hoạt động ổn định, nhu cầu về lao động, dịch vụ logistics, vận tải, thương mại và các ngành công nghiệp hỗ trợ cũng tăng lên, tạo hiệu ứng lan tỏa đối với nền kinh tế địa phương.

Bên cạnh đó, việc các nhà đầu tư hiện hữu tiếp tục tăng vốn cho thấy tiềm năng mở rộng sản xuất và khả năng duy trì sức cạnh tranh của môi trường đầu tư. Đây là cơ sở để Thái Nguyên củng cố động lực tăng trưởng trong trung và dài hạn, thay vì chỉ dựa vào việc thu hút các dự án mới.

Tuy nhiên, để FDI thực sự trở thành động lực cho tăng trưởng nhanh và bền vững, yêu cầu đặt ra không chỉ là gia tăng quy mô vốn đăng ký, mà còn phải nâng cao chất lượng giải ngân, hiệu quả sản xuất, mức độ đóng góp ngân sách, chất lượng việc làm và khả năng kết nối giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước.

Một trong những điểm nhấn trong định hướng thu hút đầu tư của Thái Nguyên là phát triển các dự án điện tử, bán dẫn và công nghệ cao tại Khu công nghiệp Yên Bình. Với quy mô 197,61 ha, tổng mức đầu tư trên 3.500 tỷ đồng, dự án được định hướng phát triển thành “Tổ hợp công nghệ đô thị tiên phong”, tích hợp sản xuất phần cứng, phần mềm với các trung tâm tài chính, thương mại - dịch vụ, nghiên cứu và phát triển (R&D), giáo dục - đào tạo và nhà ở chuyên gia.

Mô hình này mở ra hướng tiếp cận mới trong phát triển công nghiệp, khi hạ tầng sản xuất được kết nối với hệ sinh thái nghiên cứu, đào tạo và dịch vụ hỗ trợ. Qua đó, doanh nghiệp có điều kiện nâng cao hiệu quả hoạt động, tiếp cận nguồn nhân lực phù hợp và tăng cường năng lực đổi mới sáng tạo.

Đây cũng là bước đi có ý nghĩa đối với mục tiêu tăng trưởng hai con số của tỉnh. Phát triển các ngành công nghệ cao không chỉ tạo thêm năng lực sản xuất mà còn mở ra dư địa nâng cao giá trị gia tăng, cải thiện năng suất lao động và thúc đẩy chuyển giao công nghệ. Nếu được triển khai đồng bộ, Thái Nguyên có thể từng bước chuyển từ trung tâm sản xuất điện tử sang địa bàn phát triển công nghiệp điện tử, bán dẫn và các hoạt động nghiên cứu, phát triển công nghệ.

Thực tế hoạt động tại các khu công nghiệp cho thấy nhiều doanh nghiệp duy trì công suất cao nhờ đơn hàng ổn định, đồng thời chủ động đa dạng hóa nguồn cung và nâng cao năng lực cạnh tranh trước những biến động của thị trường quốc tế.

Bà Từ Chí Yến, Phó Giám đốc Nhân sự Công ty RQ Technology Việt Nam cho biết: Thái Nguyên có lợi thế vị trí địa lý và hệ thống giao thông, đặc biệt là các tuyến cao tốc, giúp doanh nghiệp kết nối thuận lợi với Hà Nội, các trung tâm kinh tế và cảng biển. Điều này góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí logistics, nâng cao hiệu quả hoạt động và củng cố niềm tin của doanh nghiệp. Từ đó, doanh nghiệp đã quyết định đầu tư, phát triển lâu dài tại địa phương.

Tạo dư địa tăng trưởng bền vững

Nhận thức rõ cạnh tranh thu hút FDI ngày càng chuyển từ ưu đãi sang năng lực đáp ứng yêu cầu của nhà đầu tư. Ông Nguyễn Thế Hoàn - Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên cho biết: Địa phương đang đẩy mạnh xúc tiến đầu tư theo hướng chuyên nghiệp, có trọng tâm, tăng cường phối hợp với các bộ, ngành Trung ương và mở rộng hợp tác với những tổ chức xúc tiến, hiệp hội doanh nghiệp quốc tế như KORCHAM, KOTRA, JETRO, AmCham Vietnam, EuroCham và Taiwan Business Association in Vietnam.

Thu hút FDI chất lượng cao là một trong những động lực quan trọng để tỉnh Thái Nguyên thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số.

Cùng với đó, tỉnh chú trọng hoàn thiện hạ tầng khu công nghiệp, giao thông, điện năng, logistics và hạ tầng số. Theo quy hoạch, Thái Nguyên có 37 khu công nghiệp với tổng diện tích gần 14.000 ha, cùng một khu công nghệ thông tin tập trung quy mô khoảng 200 ha. Đây là nền tảng quan trọng để chuẩn bị mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật và điều kiện tiếp nhận các dự án công nghệ cao có quy mô lớn.

Nguồn nhân lực chất lượng cao cũng được xác định là yếu tố then chốt. Việc tăng cường liên kết giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp, ưu tiên đào tạo nhân lực trong các lĩnh vực bán dẫn, điện tử, trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, tự động hóa và công nghệ số sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu sản xuất, đồng thời nâng cao khả năng tham gia của lao động địa phương vào các khâu có giá trị gia tăng cao.

Song song với đó, cải cách hành chính, chuyển đổi số, mở rộng dịch vụ công trực tuyến và triển khai cơ chế “luồng xanh” đối với các dự án trọng điểm tiếp tục là những giải pháp cần thiết nhằm rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, giảm chi phí tuân thủ và nâng cao tính minh bạch của môi trường đầu tư.

Trong hành trình hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, thu hút FDI chất lượng cao là một trong những động lực quan trọng, nhưng hiệu quả cuối cùng phụ thuộc vào khả năng chuyển hóa dòng vốn thành năng lực sản xuất, công nghệ, năng suất lao động và giá trị gia tăng thực chất. Với định hướng phát triển công nghiệp công nghệ cao, đầu tư đồng bộ hạ tầng, nâng cao chất lượng nhân lực và cải thiện môi trường kinh doanh, Thái Nguyên đang từng bước củng cố nền tảng để tăng trưởng nhanh, bền vững hơn và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

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