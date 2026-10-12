CEO Lê Nữ Thùy Dương được vinh danh Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc (phải); Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng (trái) trao danh hiệu "Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng" cho bà Lê Nữ Thùy Dương

Dấu ấn trong định hướng phát triển đa ngành

Tham gia điều hành KN Holdings từ giai đoạn doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực may mặc, xây dựng hạ tầng và bất động sản, bà Lê Nữ Thùy Dương đã cùng gia đình cấu trúc các lĩnh vực kinh doanh, chú trọng hoạch định chiến lược dài hạn, hoàn thiện bộ máy tổ chức và nâng cao hiệu quả quản trị.

Dưới sự lãnh đạo, điều hành của bà, KN Holdings duy trì tăng trưởng trong lĩnh vực bất động sản, đồng thời mở rộng sang dịch vụ, năng lượng tái tạo, KCN và logistics, tập trung vào năm lĩnh vực kinh doanh cốt lõi.

Trong lĩnh vực bất động sản, bà Lê Nữ Thùy Dương thúc đẩy hợp tác với các đối tác quốc tế như CapitaLand (Singapore), Maeda (Nhật Bản), phát triển nhiều dự án nhà ở cao cấp tại TPHCM, tiêu biểu như The Vista An Phú, Vista Verde, Feliz En Vista, Waterina Suites và Define.

Bên cạnh đó, CaraWorld Cam Ranh là một trong những dự án chiến lược của KN Holdings, được quy hoạch theo mô hình đô thị biển đa chức năng, tích hợp nhà ở, thương mại, dịch vụ và vui chơi giải trí.

Trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, từ năm 2018, KN Holdings đầu tư các dự án điện mặt trời tại Khánh Hòa. Ba nhà máy do bà trực tiếp chỉ đạo KN Cam Lâm, Cam Lâm VN và KN Vạn Ninh được hoàn thành đúng tiến độ, với tổng công suất gần 200MW, tổng vốn đầu tư hơn 4.300 tỷ đồng.

Đối với khu công nghiệp, các dự án Nam Long Thành và Đông Long Thành tại Đồng Nai với quy mô 2.000ha (giai đoạn 1) được tư vấn quy hoạch theo tiêu chuẩn quốc tế bởi các đơn vị Nhật Bản như Nippon Koei và Nikken Sekkei; gắn với logistics, khai thác lợi thế kết nối từ Cảng hàng không quốc tế Long Thành, cảng biển nước sâu Cái Mép - Thị Vải và hệ thống hạ tầng giao thông liên vùng.

Tinh thần phụng sự cộng đồng

Năm 2025, bà Lê Nữ Thùy Dương vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và an sinh xã hội.

Trong giai đoạn đất nước đối mặt với đại dịch Covid-19, bà đã đóng góp 100 tỷ đồng cùng 1.000 tấn gạo, ủng hộ chương trình “Mẹ đỡ đầu” giúp các em nhỏ mồ côi cha mẹ trong đại dịch; qua đó, kịp thời sẻ chia khó khăn với người dân và tiếp sức cho công tác phòng, chống dịch. Quan tâm đến điều kiện học tập, sinh hoạt của trẻ em vùng nông thôn, bà tích cực hưởng ứng chương trình “Nhà vệ sinh cho em”, góp phần xây dựng gần 150 công trình tại 21 tỉnh, thành phố.

Đồng hành cùng chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước, bà cùng gia đình và tập đoàn đã tài trợ 180 tỷ đồng cho 8 tỉnh, thành; nguồn kinh phí giúp các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn được chỗ ở tốt hơn để ổn định cuộc sống.

Bà Lê Nữ Thùy Dương trao 55 tỷ ủng hộ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại Đồng Nai

Trong lĩnh vực y tế, bà là người Việt Nam duy nhất tham gia đóng góp thiết thực cho Quỹ Toàn cầu với 4 triệu USD, góp phần huy động tổng nguồn tài trợ 15,5 triệu USD phục vụ hoạt động phòng, chống bệnh lao và sốt rét tại Việt Nam, trong đó Chương trình Chống lao Quốc gia được ưu tiên thụ hưởng.

Đặc biệt, bà cùng Gates Foundation và Temasek Foundation tài trợ dự án “Tối ưu hóa hiệu quả chi phí của các chiến lược sàng lọc bệnh lao tại Việt Nam” tại Cà Mau. Đây là nghiên cứu quy mô lớn nhằm tối ưu hiệu quả chi phí trong phát hiện lao chủ động tại cộng đồng, tạo cơ sở khoa học cho việc xây dựng, nhân rộng các mô hình sàng lọc bền vững, hướng tới mục tiêu chấm dứt căn bệnh này tại Việt Nam và trên toàn cầu.

Với mong muốn chăm lo tốt hơn cho thế hệ tương lai, bà ủng hộ 25 tỷ đồng triển khai chương trình “Sữa học đường” tại 61 điểm trường trên toàn quốc, góp phần cải thiện dinh dưỡng, nâng cao thể chất cho trẻ nhỏ.