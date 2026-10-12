Xã Thiên Lộc thành lập 5 phòng chuyên môn trực thuộc UBND

Trao Quyết định thành lập Đảng bộ Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Thiên Lộc. Ảnh: PV

Hội nghị đã công bố các quyết định kết thúc hoạt động của Đảng bộ các cơ quan Đảng xã Thiên Lộc và Đảng bộ UBND xã Thiên Lộc; thành lập 3 đảng bộ trực thuộc Đảng ủy xã Thiên Lộc, gồm: Đảng bộ Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng , Đảng bộ Trạm Y tế và Đảng bộ Trường THPT Bắc Thăng Long. Đảng ủy xã thành lập, tổ chức lại 22 chi bộ trực thuộc.

Trao quyết định thành lập Văn phòng HĐND và UBND xã Thiên Lộc. Ảnh: PV

Trao Quyết định thành lập phòng Kinh tế xã Thiên Lộc. Ảnh: PV

Trao Quyết định thành lập Phòng Nội vụ - Tư pháp xã Thiên Lộc. Ảnh: PV

Trao Quyết định thành lập Phòng Hạ tầng, Nông nghiệp và Môi trường xã Thiên Lộc. Ảnh: PV

Trao Quyết định thành lập phòng Văn hóa - Xã hội xã Thiên Lộc. Ảnh: PV

Hội nghị cũng công bố các nghị quyết, quyết định thành lập, tổ chức lại 5 phòng chuyên môn thuộc UBND xã, gồm: Phòng Nội vụ - Tư pháp; Phòng Hạ tầng, Nông nghiệp và Môi trường; Văn phòng HĐND và UBND xã; Phòng Kinh tế; Phòng Văn hóa - Xã hội. Đồng thời, công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm, phân công cán bộ, công chức về công tác tại các phòng chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thiên Lộc Phạm Xuân Toàn nhấn mạnh, việc kiện toàn tổ chức Đảng và sắp xếp các phòng chuyên môn không đơn thuần là thay đổi đầu mối, vị trí công tác mà hướng tới đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu quả điều hành, khắc phục tình trạng chồng chéo, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và cán bộ.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thiên Lộc Phạm Xuân Toàn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: PV

Đồng chí đề nghị các tổ chức Đảng, phòng chuyên môn khẩn trương ổn định tổ chức, hoàn thiện quy chế làm việc, tăng cường phối hợp, bàn giao đầy đủ hồ sơ, tài sản và nhiệm vụ; bảo đảm công việc của người dân, doanh nghiệp được giải quyết liên tục, thông suốt.

Mỗi cán bộ, công chức cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, lấy chất lượng, tiến độ công việc và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm quý III-2026. Ảnh: PV

Khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm quý III-2026. Ảnh: PV

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và 150 năm danh xưng Đông Anh; thực hiện kế hoạch lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại nghĩa trang liệt sĩ xã để giám định ADN; tổ chức kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc UBND xã năm 2026 đã được nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND xã.