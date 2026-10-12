Lịch chốt trả cổ tức, tuần từ ngày 12 đến 16/10

Ảnh minh họa.

* Ngày 27/10/2026, Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An (UPCoM: TKA) trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền, 800 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 12/10/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 13/10/2026.

* Ngày 28/10/2026, Công ty cổ phần Thủy điện Nước Trong (HNX: NTH) trả cổ tức đợt 2/2026 bằng tiền, 1.500 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 12/10/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 13/10/2026.

* Công ty cổ phần Vận hành và Xây lắp PTSC (UPCoM: POS) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 20:3 (người sở hữu 20 cổ phiếu được nhận thêm 3 cổ phiếu mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 12/10/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 13/10/2026.

* Ngày 22/10/2026, Công ty cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ-Vinacomin (UPCoM: ITS) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 100 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 12/10/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 13/10/2026.

* Ngày 20/10/2026, Tổng Công ty Đức Giang-Công ty cổ phần (UPCoM: MGG) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1.500 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 12/10/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 13/10/2026.

* Ngày 30/10/2026, Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà (HOSE: TBC) trả cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền, 1.000 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/10/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 15/10/2026.

* Ngày 29/10/2026, Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 (UPCoM: BMV) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 77 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/10/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 15/10/2026.

* Ngày 28/10/2026, Công ty cổ phần Thủy điện-Điện lực 3 (HOSE: DRL) trả cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền, 1.500 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/10/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 15/10/2026.

* Công ty cổ phần Âu Lạc (UPCoM: ALC) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:49 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 49 cổ phiếu mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/10/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 15/10/2026.

* Công ty cổ phần Miza (HOSE: MZG) thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 4.272:1 (1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, 4.272 quyền được mua 1 cổ phiếu mới), giá 10.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/10/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 15/10/2026.

* Ngày 22/10/2026, Công ty cổ phần Cà-phê Thắng Lợi (UPCoM: CFV) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1.000 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 15/10/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 16/10/2026.

* Ngày 22/10/2026, Công ty cổ phần Cấp nước Đắk Lắk (UPCoM: DWC) trả cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền, 800 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 15/10/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 16/10/2026.

* Công ty cổ phần Cấp nước Ninh Thuận (UPCoM: NNT) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:162,4998 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 162,4998 cổ phiếu mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 15/10/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 16/10/2026.

* Công ty cổ phần Sông Ba (HOSE: SBA) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 20:1 (người sở hữu 20 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 16/10/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 19/10/2026.

* Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái (HNX: VTH) trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:1,1125 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1,1125 cổ phiếu mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 16/10/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 19/10/2026.