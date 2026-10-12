Cục Thuế trao Giấy khen về tuân thủ chính sách, pháp luật thuế năm 2025 nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam

Cục Thuế chúc mừng và trao Giấy khen về tuân thủ chính sách, pháp luật thuế năm 2025 cho Công ty trách nhiệm hữu hạn FPT IS. (Ảnh: Cục Thuế)

Hoạt động thể hiện sự quan tâm, ghi nhận của cơ quan thuế đối với những nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, nâng cao năng lực cạnh tranh và thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Tại các buổi làm việc, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế Doanh nghiệp lớn Nguyễn Tài Hải gửi lời chúc mừng tới tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động của các doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam; đồng thời ghi nhận những nỗ lực trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả quản trị và thực hiện trách nhiệm với Nhà nước, xã hội.

Cơ quan thuế xác định doanh nghiệp là đối tượng phục vụ, đồng thời là đối tác quan trọng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý thuế. Vì vậy, bên cạnh việc tăng cường kỷ cương, bảo đảm thực thi đúng quy định pháp luật, ngành Thuế tiếp tục chú trọng cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng hỗ trợ và tạo thuận lợi để người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ một cách nhanh chóng, minh bạch, hiệu quả.

Theo Phó Chi cục trưởng Nguyễn Tài Hải, việc được trao Giấy khen về tuân thủ chính sách, pháp luật thuế năm 2025 là sự ghi nhận đối với tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật và nỗ lực của doanh nghiệp trong quá trình thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước. Đây cũng là động lực để doanh nghiệp tiếp tục nâng cao chất lượng quản trị, chủ động thực hiện các quy định pháp luật và duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định, hiệu quả.

Hoạt động thăm, chúc mừng và trao Giấy khen nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 không chỉ mang ý nghĩa động viên, biểu dương thành tích của các doanh nghiệp mà còn góp phần tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa cơ quan thuế và cộng đồng doanh nghiệp. Qua đó, Cục Thuế tiếp tục khẳng định định hướng quản lý thuế gắn với hỗ trợ, phục vụ người nộp thuế, lấy sự minh bạch, hiệu quả và tuân thủ pháp luật làm nền tảng.