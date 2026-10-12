Giá tiêu hôm nay 12/10: Trong nước đồng loạt tăng 1.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay ngày 11/10/2026 tại thị trường trong nước

Giá tiêu hôm nay tại một số vùng trồng trọng điểm tăng nhẹ, qua đó duy trì mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 136.000 - 140.000 đồng/kg. Cụ thể:

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu tại tỉnh Đắk Lắk tăng 1.000 đồng/kg, hiện ở mức 138.500 đồng/kg. Giá tiêu tại tỉnh Gia Lai tăng 1.000 đồng/kg, hiện ở mức 136.500 đồng/kg. Giá tiêu tại tỉnh Lâm Đồng tăng 1.000 đồng/kg, hiện ở mức 140.000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu ở TP. Hồ Chí Minh tăng 1.000 đồng/kg, hiện ở mức 137.000 đồng/kg; giá tiêu tại tỉnh Đồng Nai tăng 1.000 đồng/kg, hiện ở mức 136.500/kg.

Lưu ý: Các giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, mức giá thực tế sẽ có sự chênh lệch theo từng địa phương, phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán, khối lượng giao dịch…Quý độc giả vui lòng liên hệ đến các doanh nghiệp, đại lý kinh doanh hồ tiêu gần nhất để được tư vấn cụ thể.

Giá tiêu trong nước hôm nay đồng loạt tăng 1.000 đồng/kg, đưa mặt bằng giá lên 136.500-140.000 đồng/kg. Tuy nhiên, mức tăng trong ngày chưa làm thay đổi đáng kể xu hướng chung của thị trường, khi giá hồ tiêu nhìn chung vẫn ổn định nếu xét trên cả tuần. Diễn biến này cho thấy thị trường đang duy trì trạng thái giằng co, với các nhịp tăng giảm ngắn hạn nhưng chưa hình thành xu hướng tăng rõ rệt.

Việc giá tiêu tăng trở lại có thể phản ánh sự điều chỉnh của hoạt động thu mua và cung cầu tại các địa phương. Dù vậy, để xác định đà tăng có được duy trì hay không, cần theo dõi thêm diễn biến giao dịch trong những ngày tới, đặc biệt là nhu cầu từ các thị trường xuất khẩu và lượng hàng sẵn có trong nước.

Trong ngắn hạn, nếu nhu cầu thu mua cải thiện trong khi nguồn cung không tăng mạnh, giá tiêu có thể tiếp tục được hỗ trợ. Ngược lại, nếu lực mua không đủ mạnh, thị trường nhiều khả năng vẫn dao động trong biên độ tương đối hẹp. Mức tăng 1.000 đồng/kg trong ngày vì vậy chưa đủ cơ sở để khẳng định giá tiêu đã bước vào một chu kỳ tăng mới.

Giá tiêu hôm nay ngày 12/10/2026 trên thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) cập nhật giá tiêu mới nhất tính đến ngày 11/10/2026 so với ngày trước đó. Cụ thể như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia đi ngang, đạt 6.834 USD/tấn. Tương tự, giá tiêu trắng Muntok đi ngang so với ngày trước đó, đạt 9.357 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil đi ngang, hiện ở mức 5.800 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia ổn định ở mức 9.200 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng ổn định, đạt 12.100 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam ổn định, trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 5.950 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 5.995 USD/tấn; giá tiêu trắng của Việt Nam đạt 8.450 USD/tấn.