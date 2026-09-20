Vì một Lào Cai hạnh phúc

Hạnh phúc từ những điều bình dị

Từng chịu thiệt hại nặng nề do hoàn lưu bão Yagi năm 2024, thôn Át Thượng, xã Lục Yên hôm nay đang từng bước hồi sinh. Sau những mất mát, với sự chung tay của cả cộng đồng, người dân nơi đây đã cùng nhau khắc phục hậu quả, chỉnh trang đường làng, giữ gìn môi trường và khôi phục sản xuất.

Khu tái định cư Át Thượng, xã Lục Yên.

Những tuyến đường hoa được chăm sóc thường xuyên, cảnh quan thôn xóm ngày càng sạch đẹp. Với người dân Át Thượng, xây dựng quê hương không phải là những điều lớn lao, mà bắt đầu từ chính những việc làm cụ thể trong cuộc sống hằng ngày.

Chị Nguyễn Thị Thắm, người dân thôn Át Thượng chia sẻ: “Tôi thường xuyên cùng chị em trong thôn tham gia trồng và chăm sóc các tuyến đường hoa. Chúng tôi mong muốn những tuyến đường ngày càng đẹp hơn, để cảnh quan thôn xóm khang trang, sạch đẹp và người dân cảm thấy vui hơn khi sống ở quê hương mình”.

Từ sự chung sức của người dân, Át Thượng đang từng bước thay đổi diện mạo. Thôn hiện có 303 hộ dân, trong đó chỉ còn 5 hộ nghèo và sẽ tiếp tục phấn đấu giảm thêm 2 hộ trong năm nay; thu nhập bình quân đạt trên 66 triệu đồng/người/năm.

Những con đường được chỉnh trang, những nếp nhà được dựng lại, cuộc sống dần ổn định hơn sau thiên tai. Đó cũng là minh chứng cho sức mạnh của tinh thần đoàn kết trong hành trình xây dựng một miền quê bình yên, hạnh phúc.

Hội viên phụ nữ thôn Át Thượng chung tay xây dựng nhiều tuyến đường hoa.

Ông Hoàng Văn Quế - Trưởng thôn Át Thượng cho biết: “Bà con trong thôn luôn đoàn kết, tích cực lao động để phát triển kinh tế và xây dựng quê hương. Thời gian tới, chúng tôi mong muốn khu tái định cư sẽ trở thành điểm nhấn, vừa tạo không gian sống hài hòa, vừa có thể trở thành điểm đến để những người từng giúp đỡ Át Thượng có dịp trở lại, nhìn thấy một Át Thượng ngày càng đổi thay, hạnh phúc hơn”.

Khi cộng đồng cùng vun đắp hạnh phúc

Nếu ở Át Thượng, hạnh phúc được cảm nhận qua nghị lực hồi sinh sau thiên tai, thì tại xã Liên Sơn, những giá trị ấy được vun đắp từ đời sống vật chất và sự gắn kết cộng đồng.

Cùng với phát triển kinh tế, các hoạt động văn hóa, văn nghệ và xây dựng gia đình hạnh phúc được duy trì tại tất cả các thôn. Những câu lạc bộ trở thành không gian để người dân gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ và cùng nhau xây dựng nếp sống văn minh, đoàn kết.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ và xây dựng gia đình hạnh phúc được duy trì tại tất cả các thôn của xã Liên Sơn.

Chị Nguyễn Lệ Thùy - thành viên Câu lạc bộ gia đình hạnh phúc thôn Ao Luông, xã Liên Sơn chia sẻ: “Tôi nghĩ, hạnh phúc trước hết phải bắt đầu từ mỗi gia đình. Khi bố mẹ sống vui vẻ, hạnh phúc, con cái sẽ nhìn vào đó để noi theo. Từ những gia đình hạnh phúc sẽ hình thành những thôn, bản hạnh phúc; nhiều thôn, bản hạnh phúc sẽ tạo nên một xã hạnh phúc và rộng hơn là một xã hội hạnh phúc”.

Đo lường để nâng cao chất lượng cuộc sống

Những đổi thay trong đời sống đang tạo nên những cảm nhận ngày càng rõ nét về hạnh phúc. Tuy nhiên, để có cái nhìn cụ thể, khách quan hơn về mức độ hài lòng của người dân, Lào Cai đang triển khai khảo sát chỉ số hạnh phúc năm 2026 trên quy mô 20.700 hộ dân tại 345 địa bàn trong toàn tỉnh.

Theo đó, điều tra viên trực tiếp đến từng hộ dân, trao đổi và giải thích nội dung các câu hỏi, sau đó ghi nhận câu trả lời trên thiết bị di động. Hình thức này giúp người dân hiểu đúng nội dung khảo sát, hạn chế sai sót trong quá trình thu thập thông tin.

Nội dung khảo sát tập trung vào ba nhóm vấn đề: Mức độ hài lòng về cuộc sống, sự hài lòng về tuổi thọ trung bình và tác động của môi trường nơi người dân sinh sống. Việc khảo sát vì thế không chỉ nhằm xác định một con số, mà còn hướng tới lắng nghe rõ hơn cảm nhận của người dân về cuộc sống của chính mình. Từ đó, những vấn đề còn hạn chế có thể được nhận diện và từng bước được giải quyết.

Lào Cai đang triển khai khảo sát chỉ số hạnh phúc năm 2026 trên quy mô 20.700 hộ dân tại 345 địa bàn trong toàn tỉnh.

Bà Đào Thị Thanh Vân, Phó Trưởng Thống kê tỉnh Lào Cai cho biết: Kết quả khảo sát dự kiến được công bố trước ngày 30/11/2026. Đây sẽ là nguồn thông tin quan trọng để tỉnh đánh giá thực trạng đời sống và mức độ hài lòng của người dân, kết hợp với các thông tin kinh tế - xã hội khác để xây dựng những chính sách, giải pháp phù hợp. Trên cơ sở kết quả khảo sát, Thống kê tỉnh sẽ tham mưu UBND tỉnh công bố kết quả theo quy định.

"Kết quả khảo sát là nguồn thông tin quan trọng giúp tỉnh đánh giá thực trạng, từ đó có thêm cơ sở đề ra các chính sách và giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc của người dân” - bà Vân nhấn mạnh.

Hạnh phúc là đích đến của phát triển

Từ những con đường làng được chăm chút, những gia đình ngày càng ổn định đến sự gắn kết trong cộng đồng, hạnh phúc đang được hình thành từ những điều rất đỗi bình dị trong đời sống người dân Lào Cai.

Mục tiêu nâng chỉ số hạnh phúc của Lào Cai lên 72% vào năm 2030 vì thế không chỉ là một con số. Đó còn là định hướng để những thành quả phát triển được chuyển hóa thành chất lượng cuộc sống, sự hài lòng và cảm giác an tâm của mỗi người dân.

Lào Cai phấn đấu nâng chỉ số hạnh phúc lên 72% vào năm 2030.

Khi mỗi gia đình có cuộc sống đủ đầy hơn, mỗi cộng đồng thêm gắn kết và mỗi miền quê ngày càng xanh, sạch, đẹp, hạnh phúc sẽ không còn là một mục tiêu xa xôi, mà trở thành giá trị được cảm nhận trong cuộc sống hằng ngày của người dân Lào Cai.