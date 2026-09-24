Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm và trao quà Trung thu tặng Làng trẻ em SOS Hà Nội

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng; Bùi Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế; Phùng Thị Hồng Hà, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP Hà Nội…

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trò chuyện với các cháu thiếu nhi tại Làng trẻ em SOS Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Nhân dịp Tết Trung thu cổ truyền của dân tộc, Thường trực Ban Bí thư đã trao tặng những phần quà ý nghĩa của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các phần quà, suất học bổng từ lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi tới Làng trẻ em SOS Hà Nội và các cháu thiếu nhi.

Trong không khí đoàn viên ấm áp, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ân cần thăm hỏi, chúc các cháu thiếu nhi đón một mùa Trung thu đong đầy niềm vui; đồng thời mong các cháu luôn giữ vững tinh thần hiếu học, rèn luyện thật tốt khi bước vào năm học mới.

Trò chuyện cùng đội ngũ giáo viên, cán bộ, nhân viên và những người mẹ, người dì tại làng, đồng chí gửi gắm niềm tin và mong muốn tập thể những người chăm sóc tiếp tục dang rộng vòng tay yêu thương, trang bị kiến thức, kỹ năng sống để các con luôn có một mái ấm tràn ngập tình thương và một tương lai tươi sáng.

Tới thăm gia đình nhà Hoa Lay Ơn trong khuôn viên của Làng trẻ em SOS Hà Nội, đồng chí Thường trực Ban Bí thư đã ân cần hỏi thăm sinh hoạt hằng ngày, chuyện học hành của các thiếu nhi.

Cũng tại chương trình, đại diện các cơ quan hữu quan đã trao nhiều phần quà Trung thu ấm áp tặng các cháu thiếu nhi Làng trẻ em SOS Hà Nội, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương và TP Hà Nội đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.